Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211229/elon-musk-102-milyar-dolarlik-hisse-daha-satti-sattigi-tesla-hisseleri-16-milyar-dolari-buldu--1052212075.html
Elon Musk 1.02 milyar dolarlık hisse daha sattı: Sattığı Tesla hisseleri 16 milyar doları buldu
Elon Musk 1.02 milyar dolarlık hisse daha sattı: Sattığı Tesla hisseleri 16 milyar doları buldu
Tesla CEO'su Elon Musk, salı günü 1.02 milyar dolar değerinde 934.090 hisse daha sattı. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T09:37+0300
2021-12-29T09:37+0300
ekonomi
elon musk
tesla
hisse
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050695165_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_15bcbe502d66e8ee47e653b0a219095d.jpg
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu verilerine göre Elon Musk, Tesla Inc.'in 1.02 milyar dolarlık hissesini daha satarak iki ayda toplam 16 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satmış oldu.Dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk'ın hisse satışları, 6 Kasım’da Twitter takipçilerine Tesla’daki hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmama kararını sormasının ardından başladı. Ankete katılanların büyük kısmı buna “evet” yanıtı vermesi üzerine Tesla’nın patronu, anketten sonraki ilk Pazartesi günü satışa başladı.Time dergisi tarafından 'Yılın İnsanı' seçilen Musk, Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, 2021 yılında servetini yaklaşık 98 milyar dolar artırdı ve toplam servetini 253,6 milyar dolara çıkardı.
https://tr.sputniknews.com/20211111/musk-twitterda-kamuoyu-yoklamasi-yapmasi-sonrasi-5-milyar-dolarlik-tesla-hissesi-satti-1050689966.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050695165_0:0:1039:779_1920x0_80_0_0_79364dea7c814c2e3c712cebb734b628.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
elon musk, tesla, hisse

Elon Musk 1.02 milyar dolarlık hisse daha sattı: Sattığı Tesla hisseleri 16 milyar doları buldu

09:37 29.12.2021
© REUTERS / Michele TantussiElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / Michele Tantussi
Abone ol
Tesla CEO'su Elon Musk, salı günü 1.02 milyar dolar değerinde 934.090 hisse daha sattı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu verilerine göre Elon Musk, Tesla Inc.'in 1.02 milyar dolarlık hissesini daha satarak iki ayda toplam 16 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satmış oldu.
Dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk'ın hisse satışları, 6 Kasım’da Twitter takipçilerine Tesla’daki hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmama kararını sormasının ardından başladı.
Ankete katılanların büyük kısmı buna “evet” yanıtı vermesi üzerine Tesla’nın patronu, anketten sonraki ilk Pazartesi günü satışa başladı.
Time dergisi tarafından 'Yılın İnsanı' seçilen Musk, Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, 2021 yılında servetini yaklaşık 98 milyar dolar artırdı ve toplam servetini 253,6 milyar dolara çıkardı.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
EKONOMİ
Musk, Twitter'da kamuoyu yoklaması yapması sonrası 5 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı
11 Kasım, 10:20
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
09:37Elon Musk 1.02 milyar dolarlık hisse daha sattı: Sattığı Tesla hisseleri 16 milyar doları buldu
09:36Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayacak Pirinkayalar Tüneli açılıyor
09:19Sabah yazarı Güngör: Gurbetçiler kur korumalı mevduatla epeyce ilgileniyor
09:04Sedat Peker dahil 92 kişinin yargılandığı suç örgütü davası bugün başlıyor
08:55Rektörlük 5 ay sonra yazı gönderdi: Can Candan'a soruşturmanın nedeni Erkan Baş paylaşımı
08:39Bilim Kurulu toplanıyor: Gündem Omicron
08:33Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem
08:18Prof. Unutmaz: Milyonlarca insan enfekte olacak, yine aşısızlar hastaneleri dolduracak
07:52TOKİ taksitlerini ödeyemeyen 12 bin 777 aile için yasal süreç başlatıldı
07:34Bakan Kurum anlattı: Sokak hayvanları ve tehlikeli ırklara 4 ayaklı çözüm planı
07:15Avusturya'da Türkler yüzde 73'le en çok aşı yaptıran yabancı grup oldu
06:57İzmir açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 2 kişi öldü, 24 kişi kurtarıldı
06:29AK Parti kurmayları: Kur korumalı TL için ek bütçeye gerek yok
06:17Mahkemeden emekli amirallerin yurtdışı çıkış kısıtlanmasına 'devam' kararı
06:03Altın hesabını TL'ye çevirene destek
05:34Roscosmos: ‘Spektr-RG’ teleskopu her 10 günde bir kara deliklerce yok edilen yıldızları kaydediyor
05:17Sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkının süresi 6 ay uzatıldı
05:01Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, Angara-A5 roketinin üçüncü deneme fırlatışını gerçekleştirdi
04:42Lochkeed Martin ile Pentagon arasında F-35'ler için 492 milyon dolarlık 'modifikasyon' sözleşmesi
04:12Edirne'de sel felaketi: Mahsur kalan aile ev eşyalarını kurtarmak için seferber oldu