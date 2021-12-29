https://tr.sputniknews.com/20211229/erdogan-ogretmenlik-meslek-kanunu-teklifimiz-tbmmye-sunuldu-1052237386.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM’ye sunuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM’ye sunuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin TBMM’ye sunulduğunu açıkladı. 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T22:00+0300

2021-12-29T22:00+0300

2021-12-29T22:09+0300

recep tayyip erdoğan

tbmm

öğretmenlik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı duyuruda "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum… Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM’ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

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recep tayyip erdoğan, tbmm, öğretmenlik