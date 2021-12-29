Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı duyuruda "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum… Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM’ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.
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recep tayyip erdoğan, tbmm, öğretmenlik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM’ye sunuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin TBMM’ye sunulduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı duyuruda "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum… Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM’ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.