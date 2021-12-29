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Ev görünümlü sahte alkol imalathanesine baskın düzenlendi
Ev görünümlü sahte alkol imalathanesine baskın düzenlendi
Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi Tarabya’da ev görünümlü kaçak alkol imalathanesi olarak kullanılan bir adrese operasyon düzenledi... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T14:04+0300
2021-12-29T14:04+0300
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polis
sahte içki
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alkollü içki
emniyet
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İstanbul'da, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi Tarabya’da ev görünümlü kaçak alkol imalathanesi olarak kullanılan bir adrese operasyon düzenledi. Polis, Tarabya’da bir adreste sahte alkol üretildiği ve satış yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hazırlıklarını tamamlayarak operasyon için düğmeye basan ekipler, ev görünümlü kaçak alkol imalathanesine operasyon düzenledi.Ev görünümlü kaçak imalathaneAdreste yapılan aramalarda, 11 adet şişelenmiş satışa hazır sahte alkol şişeleri, 4 adet 19 litre damacana içerisinde sahte alkol, 1 adet sahte alkol üretiminde kullanılan içerisinde damıtım işlemi yapılan düdüklü tencere ve bu tencereye bağlı damıtım işleminde kullanılan borular ele geçirildi. Baskında Naci Ercan A. ise yakalanarak gözaltına alındı. Baskın anları ise kameralara yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20211228/81-ilde-alkol-operasyonu-19-bin-966-litre-kacak-ve-sahte-icki-ele-gecirildi-1052187141.html
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istanbul, polis, sahte içki, içki, alkollü içki, emniyet, kaçak içki

Ev görünümlü sahte alkol imalathanesine baskın düzenlendi

14:04 29.12.2021
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - HASAN ZAHİD EZİMEv görünümlü sahte alkol imalathanesine baskın düzenlendi
Ev görünümlü sahte alkol imalathanesine baskın düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - HASAN ZAHİD EZİM
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Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi Tarabya’da ev görünümlü kaçak alkol imalathanesi olarak kullanılan bir adrese operasyon düzenledi. Litrelerce sahte alkolün ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli de gözaltına alındı.
İstanbul'da, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi Tarabya’da ev görünümlü kaçak alkol imalathanesi olarak kullanılan bir adrese operasyon düzenledi.
Polis, Tarabya’da bir adreste sahte alkol üretildiği ve satış yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hazırlıklarını tamamlayarak operasyon için düğmeye basan ekipler, ev görünümlü kaçak alkol imalathanesine operasyon düzenledi.

Ev görünümlü kaçak imalathane

Adreste yapılan aramalarda, 11 adet şişelenmiş satışa hazır sahte alkol şişeleri, 4 adet 19 litre damacana içerisinde sahte alkol, 1 adet sahte alkol üretiminde kullanılan içerisinde damıtım işlemi yapılan düdüklü tencere ve bu tencereye bağlı damıtım işleminde kullanılan borular ele geçirildi. Baskında Naci Ercan A. ise yakalanarak gözaltına alındı. Baskın anları ise kameralara yansıdı.
sahte içki - 81 ilde 'alkol' operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
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81 ilde operasyon: 19 bin 966 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi
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