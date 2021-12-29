Fatih Altaylı, Suriyeli esnaf ziyaretinde Özdağ'a gelen eleştirileri yorumladı: Aymazlığın bu kadarı

"Yüz binlerce Türk Almanya’ya Türkiye’de iç çatışma var bahanesi ile sığınmadılar" diyen Altaylı, şöyle devam etti:"Alman devletinin, o zamanki adıyla Batı Almanya ya da Alman Federal Cumhuriyeti’nin resmi talebi ile o ülkeye işçi olarak gittiler. Zamanla bir bölümü o ülkenin vatandaşı oldu. İçlerinde mülteci, kaçak göçmen sayısı oransal olarak yok denecek kadar azdır.Türkiye’deki Suriyeli göçmenlerle, Almanya’daki Türkleri kıyaslamak tam bir aymazlıktır. Üstelik Almanya’daki Türklerin eğitimi, entegrasyonu için Türkiye ile Almanya yıllardır ortak çaba yürütür. Bu ikisini karşılaştırmak, kıyaslamak tam bir aymazlıktır.Sonra nereden aklıma geldiyse, bu karşılaştırmayı yapan kişinin kim olduğuna bir bakayım dedim. Karşıma çıkan ilk fotoğraf aynı kişinin Fransa’daki Ermeni Soykırım Anıtı’nın önünde Türkiye’yi protesto ettiğini gösteren görüntüler oldu. Şaşırdım mı! Hayır. Bu tipin 'sözde' yerli ve millicilerle kol kola gezmesine şaşırmadığım gibi."
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Suriye kökenli Türk vatandaşı bir kişinin işlettiği kuyumcuya girerek kimlik sormasının ardından gelen tepkilerle ilgili, "Ümit Özdağ’ın Suriye kökenli esnafı ziyaretini Köln’de Zürih’te bir Nazi’nin Türk esnafa 'Ülkemden git' demesine benzetmiş. Aymazlığın bu kadarı olur" dedi.
"Yüz binlerce Türk Almanya’ya Türkiye’de iç çatışma var bahanesi ile sığınmadılar" diyen Altaylı, şöyle devam etti:
"Alman devletinin, o zamanki adıyla Batı Almanya ya da Alman Federal Cumhuriyeti’nin resmi talebi ile o ülkeye işçi olarak gittiler. Zamanla bir bölümü o ülkenin vatandaşı oldu. İçlerinde mülteci, kaçak göçmen sayısı oransal olarak yok denecek kadar azdır.
Türkiye’deki Suriyeli göçmenlerle, Almanya’daki Türkleri kıyaslamak tam bir aymazlıktır. Üstelik Almanya’daki Türklerin eğitimi, entegrasyonu için Türkiye ile Almanya yıllardır ortak çaba yürütür. Bu ikisini karşılaştırmak, kıyaslamak tam bir aymazlıktır.
Sonra nereden aklıma geldiyse, bu karşılaştırmayı yapan kişinin kim olduğuna bir bakayım dedim. Karşıma çıkan ilk fotoğraf aynı kişinin Fransa’daki Ermeni Soykırım Anıtı’nın önünde Türkiye’yi protesto ettiğini gösteren görüntüler oldu. Şaşırdım mı! Hayır. Bu tipin 'sözde' yerli ve millicilerle kol kola gezmesine şaşırmadığım gibi."
7 sene önce Türkiye’ye gelmiş. Türkçesi çok az. Vatandaşlık almış. Üstüne silah ruhsatı. Şanlıurfa’dan aldığı kuyumculuk kimlik kartı ile İzmir’de kuyumcu dükkanı açmış. Bunlardan 900 bin tane daha var. Türkiye, tehlikenin farkında değil misin? pic.twitter.com/jwCfa8H0JQ