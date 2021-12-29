https://tr.sputniknews.com/20211229/fatih-altayli-suriyeli-esnaf-ziyaretinde-ozdaga-gelen-elestirileri-yorumladi-aymazligin-bu-kadari-1052215060.html

Fatih Altaylı, Suriyeli esnaf ziyaretinde Özdağ'a gelen eleştirileri yorumladı: Aymazlığın bu kadarı

Fatih Altaylı, Suriyeli esnaf ziyaretinde Özdağ'a gelen eleştirileri yorumladı: Aymazlığın bu kadarı

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Suriye kökenli Türk vatandaşı bir kişinin işlettiği kuyumcuya girerek kimlik sormasının... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T11:42+0300

2021-12-29T11:42+0300

2021-12-29T11:42+0300

türkiye

fatih altaylı

ümit özdağ

suriyeli

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"Yüz binlerce Türk Almanya’ya Türkiye’de iç çatışma var bahanesi ile sığınmadılar" diyen Altaylı, şöyle devam etti:"Alman devletinin, o zamanki adıyla Batı Almanya ya da Alman Federal Cumhuriyeti’nin resmi talebi ile o ülkeye işçi olarak gittiler. Zamanla bir bölümü o ülkenin vatandaşı oldu. İçlerinde mülteci, kaçak göçmen sayısı oransal olarak yok denecek kadar azdır.Türkiye’deki Suriyeli göçmenlerle, Almanya’daki Türkleri kıyaslamak tam bir aymazlıktır. Üstelik Almanya’daki Türklerin eğitimi, entegrasyonu için Türkiye ile Almanya yıllardır ortak çaba yürütür. Bu ikisini karşılaştırmak, kıyaslamak tam bir aymazlıktır.Sonra nereden aklıma geldiyse, bu karşılaştırmayı yapan kişinin kim olduğuna bir bakayım dedim. Karşıma çıkan ilk fotoğraf aynı kişinin Fransa’daki Ermeni Soykırım Anıtı’nın önünde Türkiye’yi protesto ettiğini gösteren görüntüler oldu. Şaşırdım mı! Hayır. Bu tipin 'sözde' yerli ve millicilerle kol kola gezmesine şaşırmadığım gibi."

türkiye

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fatih altaylı, ümit özdağ, suriyeli