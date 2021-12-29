https://tr.sputniknews.com/20211229/fazil-saydan-imamoglu-paylasimi-istanbulu-kazanmistir-turkiyeyi-de-kazanacaktir-1052213090.html
Fazıl Say'dan İmamoğlu paylaşımı: İstanbul’u kazanmıştır, Türkiye’yi de kazanacaktır
Fazıl Say'dan İmamoğlu paylaşımı: İstanbul’u kazanmıştır, Türkiye’yi de kazanacaktır
Piyanist Fazıl Say, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması yaparak, "Halkın çocuğudur. Çok zor şartlarda Alnının akıyla İstanbul’u kazanmıştır. Yine... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T10:13+0300
2021-12-29T10:13+0300
2021-12-29T10:26+0300
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fazıl say
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Fazıl Say, Twitter hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu'na destek paylaşımı yaptı. "Ekrem İmamoğlu’nu destekliyoruz. Halkın çocuğudur" diyen Say, "Çok zor şartlarda Alnının akıyla İstanbul’u kazanmıştır. Yine zor şartlar olsa da; Türkiye’yi de kazanacaktır. Arkasındayız. Yanındayız. Güneşli günler göreceğiz" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı da son olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan bazı çalışanların, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatıldığını açıklamıştı.Bakanlık, açıklamasında "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde işbaşı yaptırılan personelden: 455 PKK/KCK, 80 DHKP-C, 20 MLKP, 2 MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diger terör örgütleriyle iltisaklı olduğu yönünde tespitler üzerine, Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soruşturma açılması gerektiğini belirterek, "Terörist var’ deyip tutuklamıyorsa yapılacak şey işlem başlatmaktır. Ben bir vatandaş olarak sayın Cumhurbaşkanı’nı göreve davet ediyorum" diye konuşmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20190507/fazil-say-20-kere-de-secim-yenilense-20sini-de-ekrem-imamoglu-kazanacaktir-1038977221.html
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fazıl say, ekrem imamoğlu
Fazıl Say'dan İmamoğlu paylaşımı: İstanbul’u kazanmıştır, Türkiye’yi de kazanacaktır
10:13 29.12.2021 (güncellendi: 10:26 29.12.2021)
Piyanist Fazıl Say, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması yaparak, "Halkın çocuğudur. Çok zor şartlarda Alnının akıyla İstanbul’u kazanmıştır. Yine zor şartlar olsa da; Türkiye’yi de kazanacaktır" dedi.
Fazıl Say, Twitter hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu'na destek paylaşımı yaptı.
"Ekrem İmamoğlu’nu destekliyoruz. Halkın çocuğudur" diyen Say, "Çok zor şartlarda Alnının akıyla İstanbul’u kazanmıştır. Yine zor şartlar olsa da; Türkiye’yi de kazanacaktır. Arkasındayız. Yanındayız. Güneşli günler göreceğiz" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı da son olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan bazı çalışanların, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatıldığını açıklamıştı.
Bakanlık, açıklamasında "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde işbaşı yaptırılan personelden: 455 PKK/KCK, 80 DHKP-C, 20 MLKP, 2 MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diger terör örgütleriyle iltisaklı olduğu yönünde tespitler üzerine, Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soruşturma açılması gerektiğini belirterek, "Terörist var’ deyip tutuklamıyorsa yapılacak şey işlem başlatmaktır. Ben bir vatandaş olarak sayın Cumhurbaşkanı’nı göreve davet ediyorum" diye konuşmuştu.