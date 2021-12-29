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https://tr.sputniknews.com/20211229/fenerbahce-turkiye-kupasinda-son-16-turuna-yukseldi--1052239710.html
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Fenerbahçe, normal süresi golsüz beraberlikle biten maçta Afjet Afyonspor'u uzatmalarda attığı gollerle 2-0 yenerek son... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T23:34+0300
2021-12-29T23:34+0300
2021-12-29T23:35+0300
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fenerbahçe
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi 23:34 29.12.2021 (güncellendi: 23:35 29.12.2021) Ayrıntılar geliyor
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Fenerbahçe, normal süresi golsüz beraberlikle biten maçta Afjet Afyonspor'u uzatmalarda attığı gollerle 2-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Fenerbahçe'nin gollerini 94. dakikada penaltıdan Valencia ve 99. dakikada Osayi-Samuel attı.