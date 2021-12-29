https://tr.sputniknews.com/20211229/flortlerinin-bir-anda-iletisimi-kesmesinden-yorulan-kadin-sorunu-anlamak-icin-cikis-anketi-yapti-1052229193.html

Flörtlerinin bir anda iletişimi kesmesinden yorulan kadın, 'sorunu anlamak için' çıkış anketi yaptı

Flörtlerinin bir anda iletişimi kesmesinden yorulan kadın, 'sorunu anlamak için' çıkış anketi yaptı

ABD'nin Tennessee eyaletindeki Nashville şehrinde yaşayan bir kadın, flört ettiği erkeklerin bir anda iletişimi kesip ortadan kaybolmasından yorulduğunu... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T16:37+0300

2021-12-29T16:37+0300

2021-12-29T16:45+0300

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Shanna isimli kadın, Bumble isimli online flört uygulamasında eşleştiği erkeklerin bir anda kendisiyle konuşmayı kesmesinin nedenini anlamak için çeşitli sorulardan oluşan bir anket hazırladı.Kendisiyle konuşmayı kesen kişilere anketi yollayan kadın, şu soruları yöneltti:Anket deneyimini TikTok üzerinden paylaşan kadın, "İnsanların sürekli yok olmasından sıkıldım ve sorunun nerede olduğunu anlamak için bir çıkış mülakatı hazırladım" dedi.Yayınladığı bir videoda ise Shanna, "Bu anketten bir sonuç çıkarmaya çalışmıyorum, yalnızca komedi amaçlıydı. Amacım erkeklerin 'Hey, kusura bakma ama aradığım sen değilsin' gibi bir şeyi söylemek için omurgalarının olmadığı gerçeğini dile getirmek içindi. Bu o kadar zor değil. İnan bana, herkesin tipi olmadığımı biliyorum" ifadelerini kullandı.Shanna anketi dolduran bir flörtünün cevaplarını da bir video üzerinden yayınladı.Gerekçe: 'Çok hızlı bir şekilde bazı duygulara kapıldım ve bu duyguların ne olduğunu bilmiyorum'Genç kadınla iletişimi neden kestiği sorusuna "Çok hızlı bir şekilde bazı duygulara kapıldım ve bu duyguların ne olduğunu bilmiyorum" cevabı veren şahıs, Shanna'nın 'görüşmeyi kesen flört' sorunuyla tekrar karşılaşmaması için ise "Kadınlarla çık, çünkü erkekler aptal" tavsiyesi verdi.Shanna'nın kişiliğine en yüksek puanı veren ve 'çok ateşli' olduğunu söyleyen kişi, genç kadına son olarak "Havalı olmaya devam et. Üzgünüm ben bir pisliktim" dedi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, kadın, flört, erkek, sevgili, tiktok