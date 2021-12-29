https://tr.sputniknews.com/20211229/hdp-es-genel-baskani-buldan-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1052238518.html

HDP Eş Genel Başkanı Buldan hakkında soruşturma başlatıldı

HDP Eş Genel Başkanı Buldan hakkında soruşturma başlatıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlattı. 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T22:33+0300

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türkiye

hdp

pervin buldan

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen dava duruşması sırasında HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın mahkeme heyetine yönelik hakaret içerikli söz ve davranışları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.Başsavcılıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:Ne olmuştu?İzmir'de bir iş merkezinin 2. katındaki HDP İzmir İl Başkanlığına 17 Haziran'da gelen Onur Gencer, Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü. Yakalanarak tutuklanan Gencer'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme", "siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçlarından 7 yıla kadar hapsi istenmişti.Gencer'in yargılanmasına 29 Aralık'ta başlanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211229/deniz-poyraz-davasinda-ilk-durusma-dava-24-ocaka-ertelendi-1052234717.html

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hdp, pervin buldan