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HDP Eş Genel Başkanı Buldan hakkında soruşturma başlatıldı
HDP Eş Genel Başkanı Buldan hakkında soruşturma başlatıldı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlattı. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T22:33+0300
2021-12-29T22:33+0300
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen dava duruşması sırasında HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın mahkeme heyetine yönelik hakaret içerikli söz ve davranışları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.Başsavcılıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:Ne olmuştu?İzmir'de bir iş merkezinin 2. katındaki HDP İzmir İl Başkanlığına 17 Haziran'da gelen Onur Gencer, Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü. Yakalanarak tutuklanan Gencer'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme", "siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçlarından 7 yıla kadar hapsi istenmişti.Gencer'in yargılanmasına 29 Aralık'ta başlanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211229/deniz-poyraz-davasinda-ilk-durusma-dava-24-ocaka-ertelendi-1052234717.html
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hdp, pervin buldan

HDP Eş Genel Başkanı Buldan hakkında soruşturma başlatıldı

22:33 29.12.2021
© AA / Özge Elif Kızıl Pervin Buldan
Pervin Buldan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© AA / Özge Elif Kızıl
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlattı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen dava duruşması sırasında HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın mahkeme heyetine yönelik hakaret içerikli söz ve davranışları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"29 Aralık 2021'de İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan davanın duruşması sırasında HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan hakkında mahkeme heyetine yönelik hakaret içerikli söz ve davranışları nedeniyle soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu duruşmada izinsiz görüntü kaydı yapan ve nakleden kişiler hakkında da ayrıca soruşturmaya başlanılmıştır."

Ne olmuştu?

İzmir'de bir iş merkezinin 2. katındaki HDP İzmir İl Başkanlığına 17 Haziran'da gelen Onur Gencer, Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü. Yakalanarak tutuklanan Gencer'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme", "siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçlarından 7 yıla kadar hapsi istenmişti.
Gencer'in yargılanmasına 29 Aralık'ta başlanmıştı.
HDP İzmir İl Başkanlığına girerek parti binasındaki Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
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