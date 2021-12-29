https://tr.sputniknews.com/20211229/hindistanda-insan-yuzlu-keci-dunyaya-geldi-tanridan-bir-uyari-1052226769.html

Hindistan'da 'insan yüzlü' keçi dünyaya geldi: 'Tanrıdan bir uyarı'

Hindistan'da 'insan yüzlü' keçi dünyaya geldi: 'Tanrıdan bir uyarı'

Hindistan'da dünyaya gelen 'insan yüzlü' bir yavru keçi, şaşkınlık yarattı. Keçiyi gören köy sakinleri, keçinin sıra dışı görüntüsünün 'Tanrıdan bir uyarı'... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T15:55+0300

2021-12-29T15:55+0300

2021-12-29T15:56+0300

yaşam

hindistan

doğum

keçi

yüz

insan

yavru

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Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam vilayetindeki Gangapur köyünde bir çiftçi, keçilerinden birinin dünyaya getirdiği yavruyu görünce şaşkınlığa uğradı.46 yaşındaki Shakar Das isimli çiftçi, dünyaya gelen yavru keçinin yüzünün insan yüzüne benzediğini fark etti.Ciddi şekil bozukluklarına rağmen sağ doğan yavru keçi, insan yüzüne benzeyen deforme bir başa, iki çarpık ön bacağa ve oluşumunu tamamlamamış iki arka bacağa sahipti. Ancak yavru keçinin daha sonra öldüğü belirtildi.Deformasyonla dünyaya gelen hayvanların kötü şansa alamet olduğunu düşünen köy sakinleri ise, keçinin 'Tanrıdan bir uyarı' olduğuna inanıyor. Keçilerin sahibi Shakar "Komşular evimize akın etti. Herkes yavru keçinin görüntüsünden dolayı şok oldu" derken, komşusu Rakesh Kumar ise, "Birçok bölgede bu durum, bir uyarı olarak görülüyor. Mutant doğumların Tanrı'dan bir işaret yada bir uyarı olduğuna inanılıyor" ifadelerini kullandı.

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hindistan, doğum, keçi, yüz, insan, yavru