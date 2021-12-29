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Hindistan'daki Ronaldo heykeli tartışma yarattı
16:13 29.12.2021 (güncellendi: 16:34 29.12.2021)
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun yeni açılan heykeli, Hindistan'ın Goa eyaletinde fikir ayrılıklarına sebep oldu. Bir grup protestocu, heykelin açılışı sırasında siyah bayrak salladı.
Hindistan'ın Goa eyaletinin Panaji bölgesinde 'futbolu sevdirmek ve gençlerdeki futbol tutkusunu artırmak' için dikilen Cristiano Ronaldo heykelinin açılışı yapıldı.
A statue of Cristiano Ronaldo has been unveiled in Calangute, Goa 🤩— GOAL India (@Goal_India) December 29, 2021
📸 @ANI @Cristiano | #CR7 pic.twitter.com/MUA5s2VKLe
Ronaldo, Hindistan'da bir zamanlar Portekiz sömürgesi olan Goa eyaletinde oldukça popüler. Sömürge geçmişi nedeniyle birçok Goa'lının Portekiz'e yerleştiği de biliniyor.
'Beni hayal kırıklığına uğrattı'
Ağırlığı 410 kilogramı bulan heykelin açılışında bazı kişiler protesto amaçlı siyah bayrak salladı.
Eyaletteki bazı insanlar, Goa'nın Portekiz'den bağımsızlığını kazanmasının 60. yıl dönümü kutlamaları sırasında heykeli dikmenin 'hakaret' olduğunu düşünüyor.
Bölge halkından bir kişi, "Ronaldo'nun heykelinin dikildiğini duymak beni hayal kırıklığına uğrattı. Samir Naik ve Bruno Coutinho gibi kendi ikonlarımızla gurur duymayı öğrenin" dedi.
Hindistan merkezli haber ajansı IANS'ın aktardığına göre, sağcı eylemci Guru Shirodkar, "Bu yıl Portekizli bir futbolcunun heykelini dikmek saygısızlıktır. Bunu kınıyoruz. Goa'da hakarete uğrayan çok sayıda özgürlük savaşçısı var" ifadelerini kullandı.
Footballer Cristiano Ronaldo's statue installed in Panaji, Goa. To inspire youth &take football to next level in the state, country, we came up with this statue. We want our children to become like this legendary footballer, who is a global legend:Goa Minister Michael Lobo(28.12) pic.twitter.com/KthPHc7ox0— ANI (@ANI) December 29, 2021
Goa Eyalet Bakanı Michael Lobo ise "Eyalette, ülkedeki gençlere ilham vermek ve futbolu bir üst seviyeye çıkarmak için bu heykeli yaptık. Çocuklarımızın dünya efsanesi olan bu efsane futbolcu gibi olmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.
Öte yandan, heykelin 3 yıl içinde tamamlandığı, açılışının uzun bir süre Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendiği belirtildi.
24 Aralık, 17:25