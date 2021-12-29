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Hindistan'daki Ronaldo heykeli tartışma yarattı
Hindistan'daki Ronaldo heykeli tartışma yarattı
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun yeni açılan heykeli, Hindistan'ın Goa eyaletinde fikir ayrılıklarına sebep oldu. Bir grup protestocu, heykelin... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T16:13+0300
2021-12-29T16:34+0300
spor
hindistan
cristiano ronaldo
portekiz
heykel
sömürge
goa
sömürgecilik
tepki
ronaldo
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Hindistan'ın Goa eyaletinin Panaji bölgesinde 'futbolu sevdirmek ve gençlerdeki futbol tutkusunu artırmak' için dikilen Cristiano Ronaldo heykelinin açılışı yapıldı. Ronaldo, Hindistan'da bir zamanlar Portekiz sömürgesi olan Goa eyaletinde oldukça popüler. Sömürge geçmişi nedeniyle birçok Goa'lının Portekiz'e yerleştiği de biliniyor.'Beni hayal kırıklığına uğrattı'Ağırlığı 410 kilogramı bulan heykelin açılışında bazı kişiler protesto amaçlı siyah bayrak salladı.Eyaletteki bazı insanlar, Goa'nın Portekiz'den bağımsızlığını kazanmasının 60. yıl dönümü kutlamaları sırasında heykeli dikmenin 'hakaret' olduğunu düşünüyor.Bölge halkından bir kişi, "Ronaldo'nun heykelinin dikildiğini duymak beni hayal kırıklığına uğrattı. Samir Naik ve Bruno Coutinho gibi kendi ikonlarımızla gurur duymayı öğrenin" dedi.Hindistan merkezli haber ajansı IANS'ın aktardığına göre, sağcı eylemci Guru Shirodkar, "Bu yıl Portekizli bir futbolcunun heykelini dikmek saygısızlıktır. Bunu kınıyoruz. Goa'da hakarete uğrayan çok sayıda özgürlük savaşçısı var" ifadelerini kullandı.Goa Eyalet Bakanı Michael Lobo ise "Eyalette, ülkedeki gençlere ilham vermek ve futbolu bir üst seviyeye çıkarmak için bu heykeli yaptık. Çocuklarımızın dünya efsanesi olan bu efsane futbolcu gibi olmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.Öte yandan, heykelin 3 yıl içinde tamamlandığı, açılışının uzun bir süre Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendiği belirtildi.
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hindistan, cristiano ronaldo, portekiz, heykel, sömürge, goa, sömürgecilik, tepki, ronaldo

Hindistan'daki Ronaldo heykeli tartışma yarattı

16:13 29.12.2021 (güncellendi: 16:34 29.12.2021)
© REUTERS / MATTHIAS SCHRADERCristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / MATTHIAS SCHRADER
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Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun yeni açılan heykeli, Hindistan'ın Goa eyaletinde fikir ayrılıklarına sebep oldu. Bir grup protestocu, heykelin açılışı sırasında siyah bayrak salladı.
Hindistan'ın Goa eyaletinin Panaji bölgesinde 'futbolu sevdirmek ve gençlerdeki futbol tutkusunu artırmak' için dikilen Cristiano Ronaldo heykelinin açılışı yapıldı.
Ronaldo, Hindistan'da bir zamanlar Portekiz sömürgesi olan Goa eyaletinde oldukça popüler. Sömürge geçmişi nedeniyle birçok Goa'lının Portekiz'e yerleştiği de biliniyor.

'Beni hayal kırıklığına uğrattı'

Ağırlığı 410 kilogramı bulan heykelin açılışında bazı kişiler protesto amaçlı siyah bayrak salladı.
Eyaletteki bazı insanlar, Goa'nın Portekiz'den bağımsızlığını kazanmasının 60. yıl dönümü kutlamaları sırasında heykeli dikmenin 'hakaret' olduğunu düşünüyor.
Bölge halkından bir kişi, "Ronaldo'nun heykelinin dikildiğini duymak beni hayal kırıklığına uğrattı. Samir Naik ve Bruno Coutinho gibi kendi ikonlarımızla gurur duymayı öğrenin" dedi.
Hindistan merkezli haber ajansı IANS'ın aktardığına göre, sağcı eylemci Guru Shirodkar, "Bu yıl Portekizli bir futbolcunun heykelini dikmek saygısızlıktır. Bunu kınıyoruz. Goa'da hakarete uğrayan çok sayıda özgürlük savaşçısı var" ifadelerini kullandı.
Goa Eyalet Bakanı Michael Lobo ise "Eyalette, ülkedeki gençlere ilham vermek ve futbolu bir üst seviyeye çıkarmak için bu heykeli yaptık. Çocuklarımızın dünya efsanesi olan bu efsane futbolcu gibi olmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.
Öte yandan, heykelin 3 yıl içinde tamamlandığı, açılışının uzun bir süre Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendiği belirtildi.
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