Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211229/hugh-jackman-koronaviruse-yakalandi-1052219112.html
Aktör Hugh Jackman koronavirüse yakalandı
Aktör Hugh Jackman koronavirüse yakalandı
Daha önce kansere yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran ünlü oyuncu Hugh Jackman bu kez de Kovid 19 testinin pozitif çıktığını takipçilerine haber... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T13:03+0300
2021-12-29T13:15+0300
hugh jackman
koronavirüs
kanser
test
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1d/1052219079_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e0274f84401567ad7f2947e841bcc645.jpg
ABD'li oyuncu Hugh Jackman, koronavirüse yakalandığını Instagram hesabından duyurdu.53 yaşındaki Jackman, bu nedenle sahneye çıktığı The Music Man adlı Broadway gösterisinden de bir süre uzak kalacak.‘Benden duymanızı istedim’Hürriyet’in aktardığına göre, Jackman, Instagram'da paylaştığı ve 30 saniye süren videoda, "Bu sabah Kovid 19 testim pozitif çıktı" dedi. Siyah bir maske takan Jackman, semptomlarının ise hafif olduğunu sözlerine ekledi. Ünlü oyuncu, hastalığı soğuk algınlığına benzer belirtilerle geçirdiğini, boğazında bir kaşıntı olduğunu ve burnunun aktığını anlattı.Takipçilerinin bu haberi kendisinden duymasını istediğini belirten Hugh Jackman "Lütfen güvende kalın, sağlıklı kalın ve kibar olun" diyerek sözlerini tamamladı. Ünlü oyuncu görev aldığı müzikalde en kısa zamanda tekrar sahneye çıkmak istediğini de sözlerine ekledi.Hugh Jackman, 5 Aralık'taki paylaşımında da üçüncü doz yani hatırlatma doz aşısını da olduğunu yine sosyal medya hesabından duyurmuştu. Jackman bu paylaşımda kendisine aşı yapan Nermin adlı hemşireye de teşekkür etmişti.Cilt kanseriyle ilgili farkındalık yarattıJackman daha önce de kansere yakalandığını yine sosyal medya hesabından duyurmuşu.Hugh Jackman, hayatının sadece iyi değil kötü yanlarını da sosyal medyadan duyuruyor. Bu konudaki ilk paylaşımını yıllar önce yapmıştı Jackman. 2013 yılında cilt kanseri teşhisi konulan Jackman 2017 yılında bir sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha aynı hastalığa yakalandığını duyurdu. Oyuncu, burnundan bir başka tümör operasyonu geçirdiğini açıklamıştı o paylaşımında.
https://tr.sputniknews.com/20170215/hugh-jackman-6kez-cilt-kanseri-operasyonu-gecirdi-1027229403.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1d/1052219079_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_d31fb8e532fbe3d8c906c073403071fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hugh jackman, kanser, test

Aktör Hugh Jackman koronavirüse yakalandı

13:03 29.12.2021 (güncellendi: 13:15 29.12.2021)
© AP Photo / Charles SykesHugh Jackman
Hugh Jackman - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / Charles Sykes
Abone ol
Daha önce kansere yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran ünlü oyuncu Hugh Jackman bu kez de Kovid 19 testinin pozitif çıktığını takipçilerine haber verdi.
ABD'li oyuncu Hugh Jackman, koronavirüse yakalandığını Instagram hesabından duyurdu.
53 yaşındaki Jackman, bu nedenle sahneye çıktığı The Music Man adlı Broadway gösterisinden de bir süre uzak kalacak.

‘Benden duymanızı istedim’

Hürriyet’in aktardığına göre, Jackman, Instagram'da paylaştığı ve 30 saniye süren videoda, "Bu sabah Kovid 19 testim pozitif çıktı" dedi. Siyah bir maske takan Jackman, semptomlarının ise hafif olduğunu sözlerine ekledi. Ünlü oyuncu, hastalığı soğuk algınlığına benzer belirtilerle geçirdiğini, boğazında bir kaşıntı olduğunu ve burnunun aktığını anlattı.
Takipçilerinin bu haberi kendisinden duymasını istediğini belirten Hugh Jackman "Lütfen güvende kalın, sağlıklı kalın ve kibar olun" diyerek sözlerini tamamladı. Ünlü oyuncu görev aldığı müzikalde en kısa zamanda tekrar sahneye çıkmak istediğini de sözlerine ekledi.
Hugh Jackman, 5 Aralık'taki paylaşımında da üçüncü doz yani hatırlatma doz aşısını da olduğunu yine sosyal medya hesabından duyurmuştu. Jackman bu paylaşımda kendisine aşı yapan Nermin adlı hemşireye de teşekkür etmişti.

Cilt kanseriyle ilgili farkındalık yarattı

Jackman daha önce de kansere yakalandığını yine sosyal medya hesabından duyurmuşu.
Hugh Jackman, hayatının sadece iyi değil kötü yanlarını da sosyal medyadan duyuruyor. Bu konudaki ilk paylaşımını yıllar önce yapmıştı Jackman. 2013 yılında cilt kanseri teşhisi konulan Jackman 2017 yılında bir sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha aynı hastalığa yakalandığını duyurdu. Oyuncu, burnundan bir başka tümör operasyonu geçirdiğini açıklamıştı o paylaşımında.
Hugh Jackman - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2017
DÜNYA
Hugh Jackman 6.kez cilt kanseri operasyonu geçirdi
15 Şubat 2017, 14:36
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:51Ekonomist Erbaş: Kurda 11-12 TL arasında yatay bir bant olacak diye görüyorum
13:50Yangından kurtarılan pitbull cinsi köpeğin veterineri: 'Bize minnet duygusu besledi'
13:4680 yaşındaki adam, Viagra yüzünden cinsel ilişkiden vazgeçen eşini öldürdü
13:38'Şakkadanak' çıkışıyla ünlü ekonomist Batırel: Türkiye 2022 yılında gerçekten uçacak
13:33Fatih Terim: Bedelini kötü ödedik
13:32Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz için ağırlaştırılmış müebbet istendi
13:31Sputnik Light aşısına Tunus’ta acil kullanım onayı
13:21Mahfi Eğilmez: Bu borç yapısı ve kurlarla üç büyükler artık hiçbir şey yapamazlar
13:18Perakendeciler, 1 ay içinde fiyatlarda yüzde 40’lık indirim öngörüyor
13:17İhsan Oktay Anar'dan 8 yıl sonra yeni kitap
13:13Ulusal Süt Konseyi Başkanı Çallı: Üreticiden indirim almamız mümkün değil
13:12Ege Denizi'nde önemli keşif: 'Denizcilik tarihi yapboz gibidir, bu da bu yapbozun bir parçası'
13:08KPSS'den yüksek puan almalarına rağmen atanamayan öğretmenlerden 'mülakatahayır' paylaşımı
13:03Aktör Hugh Jackman koronavirüse yakalandı
12:57Eski TikTok çalışanından şirkete dava: 'Binlerce şiddet içeren video izlemek zorunda kaldım'
12:51Mermer cilasını su sanıp içen kişi hayatını kaybetti
12:51ABD, Ukrayna gerilimi nedeniyle Harry S. Truman uçak gemisini Akdeniz'de tutacak
12:41Psikoteknik belgesi olmayan ticari sürücülere 1606 lira ceza kesilecek
12:39Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye Ateş yoğun bakımdan çıktı
12:33Selvi: Abdullah Gül, kendini alternatif olmaktan çıkaralı çok oldu, birileri anlamamakta ısrarlı