https://tr.sputniknews.com/20211229/hugh-jackman-koronaviruse-yakalandi-1052219112.html

Aktör Hugh Jackman koronavirüse yakalandı

Aktör Hugh Jackman koronavirüse yakalandı

Daha önce kansere yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran ünlü oyuncu Hugh Jackman bu kez de Kovid 19 testinin pozitif çıktığını takipçilerine haber... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T13:03+0300

2021-12-29T13:03+0300

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hugh jackman

koronavirüs

kanser

test

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ABD'li oyuncu Hugh Jackman, koronavirüse yakalandığını Instagram hesabından duyurdu.53 yaşındaki Jackman, bu nedenle sahneye çıktığı The Music Man adlı Broadway gösterisinden de bir süre uzak kalacak.‘Benden duymanızı istedim’Hürriyet’in aktardığına göre, Jackman, Instagram'da paylaştığı ve 30 saniye süren videoda, "Bu sabah Kovid 19 testim pozitif çıktı" dedi. Siyah bir maske takan Jackman, semptomlarının ise hafif olduğunu sözlerine ekledi. Ünlü oyuncu, hastalığı soğuk algınlığına benzer belirtilerle geçirdiğini, boğazında bir kaşıntı olduğunu ve burnunun aktığını anlattı.Takipçilerinin bu haberi kendisinden duymasını istediğini belirten Hugh Jackman "Lütfen güvende kalın, sağlıklı kalın ve kibar olun" diyerek sözlerini tamamladı. Ünlü oyuncu görev aldığı müzikalde en kısa zamanda tekrar sahneye çıkmak istediğini de sözlerine ekledi.Hugh Jackman, 5 Aralık'taki paylaşımında da üçüncü doz yani hatırlatma doz aşısını da olduğunu yine sosyal medya hesabından duyurmuştu. Jackman bu paylaşımda kendisine aşı yapan Nermin adlı hemşireye de teşekkür etmişti.Cilt kanseriyle ilgili farkındalık yarattıJackman daha önce de kansere yakalandığını yine sosyal medya hesabından duyurmuşu.Hugh Jackman, hayatının sadece iyi değil kötü yanlarını da sosyal medyadan duyuruyor. Bu konudaki ilk paylaşımını yıllar önce yapmıştı Jackman. 2013 yılında cilt kanseri teşhisi konulan Jackman 2017 yılında bir sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha aynı hastalığa yakalandığını duyurdu. Oyuncu, burnundan bir başka tümör operasyonu geçirdiğini açıklamıştı o paylaşımında.

https://tr.sputniknews.com/20170215/hugh-jackman-6kez-cilt-kanseri-operasyonu-gecirdi-1027229403.html

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hugh jackman, kanser, test