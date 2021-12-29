İhsan Oktay Anar'dan 8 yıl sonra yeni kitap

Türk edebiyatı yazarlarından İhsan Oktay Anar, 8 yıl sonra yeni bir romanla okurun karşısına çıkacak. 2022 yılında raflarda yerini alacak roman için Anar, Everest Yayınları ile anlaştı.En son 2014 yılında Galîz Kahraman adlı romanı yayımlanan İhsan Oktay Anar’ın yeni kitabının yayımlanma tarihi henüz belli değil. Kitabın yayım tarihi ve adını Everest Yayınları ilerleyen zamanlarda duyuracak.1995’te İletişim Yayınları tarafından yayımlanan 'Puslu Kıtalar Atlası' kitabıyla tanınan İhsan Oktay Anar ayrıca, 'Kitab-ül Hiyel', 'Efrâsiyâb’ın Hikâyeleri', 'Amat', 'Suskunlar', 'Yedinci Gün' ve ‘Galîz Kahraman’ kitaplarını çıkarmıştı.
Yazar İhsan Oktay Anar, 2014’te yayımlanan son romanı ardından 2022’de yayımlanacak yeni bir romanla okurlarıyla buluşacak. Anar’ın son kitabı Everest Yayınları’ndan çıkacak.
Türk edebiyatı yazarlarından İhsan Oktay Anar, 8 yıl sonra yeni bir romanla okurun karşısına çıkacak. 2022 yılında raflarda yerini alacak roman için Anar, Everest Yayınları ile anlaştı.
En son 2014 yılında Galîz Kahraman adlı romanı yayımlanan İhsan Oktay Anar’ın yeni kitabının yayımlanma tarihi henüz belli değil. Kitabın yayım tarihi ve adını Everest Yayınları ilerleyen zamanlarda duyuracak.
1995’te İletişim Yayınları tarafından yayımlanan 'Puslu Kıtalar Atlası' kitabıyla tanınan İhsan Oktay Anar ayrıca, 'Kitab-ül Hiyel', 'Efrâsiyâb’ın Hikâyeleri', 'Amat', 'Suskunlar', 'Yedinci Gün' ve ‘Galîz Kahraman’ kitaplarını çıkarmıştı.