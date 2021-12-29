https://tr.sputniknews.com/20211229/imamoglu-86-bin-kisiyi-zan-altinda-birakmak-cok-buyuk-bir-kotuluk-1052214433.html

İmamoğlu: 86 bin kişiyi zan altında bırakmak çok büyük bir kötülük

İmamoğlu: 86 bin kişiyi zan altında bırakmak çok büyük bir kötülük

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İBB personeline özel teftiş başlatmasına ilişkin olarak, "İnsanları bu şekilde... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T11:03+0300

2021-12-29T11:03+0300

2021-12-29T11:03+0300

politika

recep tayyip erdoğan

süleyman soylu

ibb

içişleri bakanlığı

terörist

muhalefet

ekrem imamoğlu

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İBB Başkanı İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın özel teftiş başlatmasına ilişkin olarak, "Bir insan teröristse teröristtir, suçluysa suçlu. Öyle iseler de sokakta dolaşamamaları lazım. İnsanları bu şekilde yaftalamak, 86 bin kişiyi zan altında bırakmak çok büyük bir kötülük" ifadelerini kullandı.Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek yazısında, "İmamoğlu‘nu dün Ankara’da yakalayınca İçişleri Bakanlığı’nın iddialarına konu olan isimleri sordum. Şu yanıtı verdi: 'İnanın bakma gereği duymadım. Zaten isimlerini teşhir ettikleri insanların da dava açacağını duydum. Bir insan teröristse teröristtir, suçluysa suçlu. Öyle iseler de sokakta dolaşamamaları lazım. İnsanları bu şekilde yaftalamak, 86 bin kişiyi zan altında bırakmak çok büyük bir kötülük. Allah akıl fikir versin.' İmamoğlu, 'ne yapmaya çalıştıklarını bilmiyorum' dese de ben Erdoğan ve Soylu‘nun İmamoğlu‘nu muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı yapmak istediğini düşünmeye başladım." ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211229/fazil-saydan-imamoglu-paylasimi-istanbulu-kazanmistir-turkiyeyi-de-kazanacaktir-1052213090.html

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recep tayyip erdoğan, süleyman soylu, ibb, içişleri bakanlığı, terörist, muhalefet, ekrem imamoğlu