https://tr.sputniknews.com/20211229/imamoglundan-sozlu-mulakatta-elenen-kpss-birincisi-ogretmene-destek-1052206130.html

İmamoğlu’ndan sözlü mülakatta elenen KPSS birincisi öğretmene destek

İmamoğlu’ndan sözlü mülakatta elenen KPSS birincisi öğretmene destek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) birinci olup sözlü mülakatta elendiğini belirten kişiye... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T00:10+0300

2021-12-29T00:10+0300

2021-12-29T00:10+0300

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

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KPSS’ye ‘iki yıldır emek verdiğini’ ifade eden bir Twitter kullanıcısı, Biyoloji branşında birinci olduğunu gösteren sınav sonucunu ve sözlü mülakkatta elendiği için tercih yapmaya hak kazanamadığını belirten belgeyi paylaştı.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı etiketleyen Sultan Fidan adlı kullanıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:İmamoğlu ise söz konusu tweet’e şu yanıtı verdi:

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu