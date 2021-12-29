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https://tr.sputniknews.com/20211229/imamoglundan-sozlu-mulakatta-elenen-kpss-birincisi-ogretmene-destek-1052206130.html
İmamoğlu’ndan sözlü mülakatta elenen KPSS birincisi öğretmene destek
İmamoğlu’ndan sözlü mülakatta elenen KPSS birincisi öğretmene destek
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) birinci olup sözlü mülakatta elendiğini belirten kişiye... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T00:10+0300
2021-12-29T00:10+0300
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
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KPSS’ye ‘iki yıldır emek verdiğini’ ifade eden bir Twitter kullanıcısı, Biyoloji branşında birinci olduğunu gösteren sınav sonucunu ve sözlü mülakkatta elendiği için tercih yapmaya hak kazanamadığını belirten belgeyi paylaştı.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı etiketleyen Sultan Fidan adlı kullanıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:İmamoğlu ise söz konusu tweet’e şu yanıtı verdi:
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu

İmamoğlu’ndan sözlü mülakatta elenen KPSS birincisi öğretmene destek

00:10 29.12.2021
© AAEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) birinci olup sözlü mülakatta elendiğini belirten kişiye, "Senin başına gelenler binlerce gencimizin başına geliyor ve bu beni çok üzüyor. Uzmanlık alanınınla ilgili İBB’de işe alım olursa mutlaka başvuruda bulun" ifadeleriyle destek verdi.
KPSS’ye ‘iki yıldır emek verdiğini’ ifade eden bir Twitter kullanıcısı, Biyoloji branşında birinci olduğunu gösteren sınav sonucunu ve sözlü mülakkatta elendiği için tercih yapmaya hak kazanamadığını belirten belgeyi paylaştı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı etiketleyen Sultan Fidan adlı kullanıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İki yıldır emek verdiğim, gecemi gündüzüme kattığım KPSS’de bölümümde 1’inci oldum. Alanımda doktora yapıyorum. Hangi kıstasa göre elediniz?”

İmamoğlu ise söz konusu tweet’e şu yanıtı verdi:
“Sevgili Sultan, senin başına gelenler binlerce gencimizin başına geliyor ve bu beni çok üzüyor. Uzmanlık alanınınla ilgili İBB’de işe alım olursa mutlaka başvuruda bulun.”
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