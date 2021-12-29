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İngiltere'de koronavirüs pandemisinin başından bu yana en yüksek vaka sayısı
İngiltere'de koronavirüs pandemisinin başından bu yana en yüksek vaka sayısı
İngiltere'de son 24 saatte 129 bin 471 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçti. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T09:56+0300
2021-12-29T09:56+0300
2021-12-29T09:59+0300
koronavirüs
ingiltere
vaka
koronavirüs
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Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son 24 saatte 129 bin 471 Kovid-19 vakası tespit edildi. Bu sayı, salgının başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka oldu. Açıklanan sayı, Noel ve sonrasındaki tatiller nedeniyle İskoçya ve Kuzey İrlanda'daki vakaları kapsamıyor. Buna rağmen, 25 Aralık'ta kaydedilen 122 bin 186'lık rekor vaka sayısı geçildi.
https://tr.sputniknews.com/20211228/ingilterede-arastirma-omicrona-karsi-etkinlik-3-dozdan-10-hafta-sonra-dusuyor-1052195393.html
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ingiltere, vaka, koronavirüs
İngiltere'de koronavirüs pandemisinin başından bu yana en yüksek vaka sayısı 09:56 29.12.2021 (güncellendi: 09:59 29.12.2021)
İngiltere'de son 24 saatte 129 bin 471 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçti.
Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son 24 saatte 129 bin 471 Kovid-19 vakası tespit edildi. Bu sayı, salgının başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka oldu.
Açıklanan sayı, Noel ve sonrasındaki tatiller nedeniyle İskoçya ve Kuzey İrlanda'daki vakaları kapsamıyor.
Buna rağmen, 25 Aralık'ta kaydedilen 122 bin 186'lık rekor vaka sayısı geçildi.