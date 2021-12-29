Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211229/ingilteredeki-beyaz-yakalilarin-dortte-ucu-tukenmislik-nedeniyle-islerini-birakmayi-dusunuyor-1052225171.html
İngiltere'deki beyaz yakalıların dörtte üçü, tükenmişlik nedeniyle işlerini bırakmayı düşünüyor
İngiltere'deki beyaz yakalıların dörtte üçü, tükenmişlik nedeniyle işlerini bırakmayı düşünüyor
İngiltere'deki bir anket çalışması, ülkedeki ofis çalışanlarının dörtte üçünün tükenmişlik, toksik çalışma ortamı, iş ve özel hayat arasındaki dengesizlik gibi... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T15:31+0300
2021-12-29T15:42+0300
dünya
ingiltere
çalışma
çalışan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/15/1043631972_0:93:1800:1106_1920x0_80_0_0_b3cf06860291ba2c23f2d8ee91959045.jpg
Censuswide araştırma şirketinin yaptığı ankete göre, İngiltere'deki ofis çalışanlarının yüzde 57'si iş hayatlarına dair tükenmişlik yaşıyor. Ankete katılan çalışanların yaklaşık 5'te 1'i çalışma ortamlarının toksik olduğunu, yüzde 18'inin ise ruh sağlıklarının işverenleri tarafından önemsenmediğini düşünüyor.Daha iyi bir iş - özel hayat dengesi, daha iyi bir iş ortamı ya da çocuk bakımı ve sağlık gibi yardımlara erişim sağlanacağı beklentisiyle başka bir işyerinde çalışmayı tercih ettiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 58. İş hayatında ekonomik faktörlerin ne derece etkili olduğuna dair soru yöneltilen katılımcıların yüzde 23'ü paranın temel bir etken olduğu görüşünü ifade etti. Çalışanların yüzde 64'ü işverenlerinin eksiklikleri gidermek için ellerinden geleni yaptığına inanırken, yüzde 36'sı ise yönetimdeki yetersizlikler nedeniyle ilerleyen aylarda çalışanların moralinin daha da düşeceği beklentisi taşıyor. Beyaz yakalı işverenlerin yüzde 30'u boşta kalan pozisyonları doldurmakta zorluk çekerken, yüzde 13'ü ise bunun gelecekte önemli bir sorun haline gelebileceği görüşünde.Anketi yaptıran Juno isimli şirket, salgının iş hayatındaki koşulları zorlaştırdığının altını çizdi.Bir şirkette üst düzey yöneticilik yapan Ally Fekaiki, ankete dair yaptığı değerlendirmede, "Bulgular şunu gösteriyor, çalışanlar iş-özel hayat dengesini kontrol etmek istiyor. Çalışanlar, toksik çalışma alanlarına ve düşük moral ve motivasyondan muzdarip insanların çoğalmasına yol açan 'her ne pahasına olursa olsun' yaklaşımına son vermek istiyor" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20200518/arastirmaya-gore-beyaz-yakalilar-evden-calismaya-alisti-1042068626.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/15/1043631972_102:0:1698:1197_1920x0_80_0_0_99440a87650ad425dcdb86b7c0b599ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, çalışma, çalışan, iş

İngiltere'deki beyaz yakalıların dörtte üçü, tükenmişlik nedeniyle işlerini bırakmayı düşünüyor

15:31 29.12.2021 (güncellendi: 15:42 29.12.2021)
© Flickr / Sila Tiptanatoraninbilgisayar - çalışan - beyaz yakalı
bilgisayar - çalışan - beyaz yakalı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© Flickr / Sila Tiptanatoranin
Abone ol
İngiltere'deki bir anket çalışması, ülkedeki ofis çalışanlarının dörtte üçünün tükenmişlik, toksik çalışma ortamı, iş ve özel hayat arasındaki dengesizlik gibi gerekçelerle işten ayrılmayı ya da iş değiştirmeyi düşündüğünü ortaya çıkardı.
Censuswide araştırma şirketinin yaptığı ankete göre, İngiltere'deki ofis çalışanlarının yüzde 57'si iş hayatlarına dair tükenmişlik yaşıyor. Ankete katılan çalışanların yaklaşık 5'te 1'i çalışma ortamlarının toksik olduğunu, yüzde 18'inin ise ruh sağlıklarının işverenleri tarafından önemsenmediğini düşünüyor.
Daha iyi bir iş - özel hayat dengesi, daha iyi bir iş ortamı ya da çocuk bakımı ve sağlık gibi yardımlara erişim sağlanacağı beklentisiyle başka bir işyerinde çalışmayı tercih ettiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 58.
İş hayatında ekonomik faktörlerin ne derece etkili olduğuna dair soru yöneltilen katılımcıların yüzde 23'ü paranın temel bir etken olduğu görüşünü ifade etti.
Çalışanların yüzde 64'ü işverenlerinin eksiklikleri gidermek için ellerinden geleni yaptığına inanırken, yüzde 36'sı ise yönetimdeki yetersizlikler nedeniyle ilerleyen aylarda çalışanların moralinin daha da düşeceği beklentisi taşıyor.
Beyaz yakalı işverenlerin yüzde 30'u boşta kalan pozisyonları doldurmakta zorluk çekerken, yüzde 13'ü ise bunun gelecekte önemli bir sorun haline gelebileceği görüşünde.
Anketi yaptıran Juno isimli şirket, salgının iş hayatındaki koşulları zorlaştırdığının altını çizdi.
Bir şirkette üst düzey yöneticilik yapan Ally Fekaiki, ankete dair yaptığı değerlendirmede, "Bulgular şunu gösteriyor, çalışanlar iş-özel hayat dengesini kontrol etmek istiyor. Çalışanlar, toksik çalışma alanlarına ve düşük moral ve motivasyondan muzdarip insanların çoğalmasına yol açan 'her ne pahasına olursa olsun' yaklaşımına son vermek istiyor" dedi.
Beyaz yakalılar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2020
EKONOMİ
Araştırmaya göre 'Evden çalışma kalıcı olsun' diyen beyaz yakalıların oranı arttı
18 Mayıs 2020, 17:57
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:58Konyaspor maçı tepkileri sürüyor: Beşiktaş taraftarı hakem Mete Kalkavan'ı savcılığa şikayet etti
15:56Halı saha maçında kavga çıktı, tesis sahibi kavgayı durdurmak için ışıkları kapattı
15:55Hindistan'da 'insan yüzlü' keçi dünyaya geldi: 'Tanrıdan bir uyarı'
15:37İstanbul’da 13 katlı rezidansta yangın: Mahsur kalanlar var
15:31Ali Babacan: Patronlardan diri duranlar var, boynu bükük olanlar da, bunların hepsini not ediyoruz
15:31AFP: Türkiye'de hammadde fiyatı arttı, kitap almak lüks haline geldi
15:31İngiltere'deki beyaz yakalıların dörtte üçü, tükenmişlik nedeniyle işlerini bırakmayı düşünüyor
15:30Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 20'yi aştı
15:28ByLock'un lisans sahibi Keynes'le röportaj yapan İsmail Saymaz tanık olarak dinlendi
15:24Kaporta ustası, eskici pazarından aldığı tablodaki saç telinin Van Gogh'a ait olduğunu iddia etti
15:12Vakıfbank, Çin Kalkınma Bankası'ndan kredi temin etti
15:04Kadın kuryeyi darbeden 3 şüpheli yakalandı
14:56Baygınlık geçiren kadına yapılan yanlış ilk yardımı önledi: 'Soğan koklatmak isteyen oldu'
14:53Yılmaz Vural: Fenerbahçe'ye iyi top oynatırım, inşallah Ali Koç'u ikna ederler
14:51NATO'da devir teslim: Türkiye, görevi Fransa'ya devrediyor
14:46Rusya Dışişleri: Normalleşme süreçlerinde Ermenistan'la Türkiye arasında arabulucu rolüne hazırız
14:41Ukraynalı futbol kulübüne Rusça cezası
14:39CHP'li Yavuzyılmaz: Zafer Havalimanı'nda yine zarar rekoru kırıldı
14:29Putin, Rusya vatandaşlığı koşullarıyla ilgili Duma’ya yeni tasarı sundu
14:29Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek