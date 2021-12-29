https://tr.sputniknews.com/20211229/irak-uluslararasi-koalisyonun-tum-guclerinin-ve-savas-techizatinin-ulkeden-cikisi-tamamlandi-1052240378.html

Irak: Uluslararası koalisyonun tüm güçlerinin ve savaş teçhizatının ülkeden çıkışı tamamlandı

Irak: Uluslararası koalisyonun tüm güçlerinin ve savaş teçhizatının ülkeden çıkışı tamamlandı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun savaş görevinin sona erdiğini, tüm güçlerinin ve savaş teçhizatının... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T23:55+0300

2021-12-29T23:55+0300

2021-12-29T23:55+0300

dünya

abd

irak

işid

teçhizat

koalisyon

çekilme

mustafa el-kazımi

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Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası koalisyonun görevinin artık ABD ile Irak arasında stratejik diyalog görüşmelerinin çıktılarına göre yalnızca destek ve tavsiye ile sınırlı olduğunu ifade etti.Kazımi, uluslararası koalisyonun savaş görevinin sona erdiğini, tüm güçlerinin ve savaş teçhizatının Irak'tan çıkışının tamamlandığını söyledi.IŞİD ile mücadelede koalisyon komutanlığına, koalisyondaki ülkeler ile komşu ve müttefik ülkelere teşekkür eden Kazımi, Irak güçlerinin, halkını korumak için hazır olduğunu vurguladı.Bağdat ve Washington yönetimleri, temmuz ayında Irak'taki uluslararası koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin yıl sonuna kadar ülkeden çekilmesi konusunda anlaşmıştı.Koalisyon ve Irak, 9 Aralık'ta koalisyon güçlerinin Irak'taki misyonunun sona erdiğini ve çekildiğini duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211218/abd-onculugundeki-koalisyon-ayn-el-esad-ussundeki-techizati-irak-ordusuna-devretti-1051899575.html

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abd, irak, işid, teçhizat, koalisyon, çekilme, mustafa el-kazımi