https://tr.sputniknews.com/20211229/irak-uluslararasi-koalisyonun-tum-guclerinin-ve-savas-techizatinin-ulkeden-cikisi-tamamlandi-1052240378.html
Irak: Uluslararası koalisyonun tüm güçlerinin ve savaş teçhizatının ülkeden çıkışı tamamlandı
Irak: Uluslararası koalisyonun tüm güçlerinin ve savaş teçhizatının ülkeden çıkışı tamamlandı
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun savaş görevinin sona erdiğini, tüm güçlerinin ve savaş teçhizatının... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T23:55+0300
2021-12-29T23:55+0300
2021-12-29T23:55+0300
dünya
abd
irak
işid
teçhizat
koalisyon
çekilme
mustafa el-kazımi
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Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası koalisyonun görevinin artık ABD ile Irak arasında stratejik diyalog görüşmelerinin çıktılarına göre yalnızca destek ve tavsiye ile sınırlı olduğunu ifade etti.Kazımi, uluslararası koalisyonun savaş görevinin sona erdiğini, tüm güçlerinin ve savaş teçhizatının Irak'tan çıkışının tamamlandığını söyledi.IŞİD ile mücadelede koalisyon komutanlığına, koalisyondaki ülkeler ile komşu ve müttefik ülkelere teşekkür eden Kazımi, Irak güçlerinin, halkını korumak için hazır olduğunu vurguladı.Bağdat ve Washington yönetimleri, temmuz ayında Irak'taki uluslararası koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin yıl sonuna kadar ülkeden çekilmesi konusunda anlaşmıştı.Koalisyon ve Irak, 9 Aralık'ta koalisyon güçlerinin Irak'taki misyonunun sona erdiğini ve çekildiğini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211218/abd-onculugundeki-koalisyon-ayn-el-esad-ussundeki-techizati-irak-ordusuna-devretti-1051899575.html
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abd, irak, işid, teçhizat, koalisyon, çekilme, mustafa el-kazımi
Irak: Uluslararası koalisyonun tüm güçlerinin ve savaş teçhizatının ülkeden çıkışı tamamlandı
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun savaş görevinin sona erdiğini, tüm güçlerinin ve savaş teçhizatının ülkeden çıkışının tamamlandığını açıkladı.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası koalisyonun görevinin artık ABD ile Irak arasında stratejik diyalog görüşmelerinin çıktılarına göre yalnızca destek ve tavsiye ile sınırlı olduğunu ifade etti.
Kazımi, uluslararası koalisyonun savaş görevinin sona erdiğini, tüm güçlerinin ve savaş teçhizatının Irak'tan çıkışının tamamlandığını söyledi.
IŞİD ile mücadelede koalisyon komutanlığına, koalisyondaki ülkeler ile komşu ve müttefik ülkelere teşekkür eden Kazımi, Irak güçlerinin, halkını korumak için hazır olduğunu vurguladı.
Bağdat ve Washington yönetimleri, temmuz ayında Irak'taki uluslararası koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin yıl sonuna kadar ülkeden çekilmesi konusunda anlaşmıştı.
Koalisyon ve Irak, 9 Aralık'ta koalisyon güçlerinin Irak'taki misyonunun sona erdiğini ve çekildiğini duyurmuştu.