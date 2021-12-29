https://tr.sputniknews.com/20211229/istanbula-turkovacin-ilk-sevkiyati-yapildi--1052231990.html

İstanbul'a TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı yapıldı

İstanbul'a TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı yapıldı

İstanbul'a, acil kullanım onayı alan Türkiye'nin Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı yapıldı. 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T17:57+0300

2021-12-29T17:57+0300

2021-12-29T17:58+0300

istanbul

aşı

turkovac

koronavirüs

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Ankara'daki Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposundaki aşılar, sabah saatlerinde yüklenilen tır ile kara yoluyla İstanbul'daki İl Sağlık Müdürlüğü Aşı Deposu'na getirildi.Soğuk zinciri korunarak 2-8 derecede saklanan aşılar, İstanbul'daki şehir hastanelerine dağıtılacak.Aşıların bulunduğu depoda gazetecilere açıklama yapan İstanbul İl Aşı Sorumlusu Doktor Burhan Küçükoğlu, İstanbul'da tarihi bir ana şahitlik ettiklerini söyledi.Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın Ankara'dan yola çıkarılarak İstanbul'a getirildiğini belirten Küçükoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın da söylediği gibi çok kısa bir süre içerisinde şehir hastanelerinde yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı uygulamaya başlayacağız" dedi.Küçükoğlu, bu zamana kadar henüz aşısını olmamış ya da hatırlatma dozu zamanı gelmiş tüm vatandaşları aşı olmaya davet ederek, şöyle konuştu:

istanbul

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istanbul, aşı, turkovac