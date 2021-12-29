https://tr.sputniknews.com/20211229/istanbulda-13-katli-rezidansta-yangin-mahsur-kalanlar-var-1052226136.html

İstanbul’da 13 katlı rezidansta yangın: Mahsur kalanlar var

İstanbul’da 13 katlı rezidansta yangın: Mahsur kalanlar var

Esenyurt'ta bulunan 13 katlı rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye müdahale ederken, binada mahsur kalanların olduğu belirtildi. 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T15:37+0300

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türkiye

istanbul

yangın

rezidans

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İstanbul Esenyurt'ta, 13 katlı bir rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada mahsur kalanların olduğu öğrenilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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istanbul, yangın, rezidans