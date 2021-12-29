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https://tr.sputniknews.com/20211229/istanbulda-13-katli-rezidansta-yangin-mahsur-kalanlar-var-1052226136.html
İstanbul’da 13 katlı rezidansta yangın: Mahsur kalanlar var
İstanbul’da 13 katlı rezidansta yangın: Mahsur kalanlar var
Esenyurt'ta bulunan 13 katlı rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye müdahale ederken, binada mahsur kalanların olduğu belirtildi. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T15:37+0300
2021-12-29T15:37+0300
2021-12-29T15:37+0300
türkiye
istanbul
yangın
rezidans
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İstanbul Esenyurt'ta, 13 katlı bir rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada mahsur kalanların olduğu öğrenilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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istanbul, yangın, rezidans
İstanbul’da 13 katlı rezidansta yangın: Mahsur kalanlar var
Esenyurt'ta bulunan 13 katlı rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye müdahale ederken, binada mahsur kalanların olduğu belirtildi.
İstanbul Esenyurt'ta, 13 katlı bir rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada mahsur kalanların olduğu öğrenilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.