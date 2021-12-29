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İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı
İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı
İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik yoğunluk verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
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istanbul
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İstanbul'da trafik adım adım ilerliyor. İş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 18.40 itibariyle trafik yüzde 85 olarak ölçüldü.
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istanbul, trafik, ibb

İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı

19:09 29.12.2021 (güncellendi: 19:14 29.12.2021)
© DHAİstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85 - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© DHA
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İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik yoğunluk verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.
İstanbul'da trafik adım adım ilerliyor. İş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 18.40 itibariyle trafik yüzde 85 olarak ölçüldü.
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