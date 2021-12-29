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İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı
İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı
İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik yoğunluk verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T19:09+0300
2021-12-29T19:09+0300
2021-12-29T19:14+0300
istanbul
trafik
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ibb
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İstanbul'da trafik adım adım ilerliyor. İş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 18.40 itibariyle trafik yüzde 85 olarak ölçüldü.
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İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı 19:09 29.12.2021 (güncellendi: 19:14 29.12.2021)
İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik yoğunluk verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.
İstanbul'da trafik adım adım ilerliyor. İş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat
18.40 itibariyle trafik yüzde 85 olarak ölçüldü.