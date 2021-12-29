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https://tr.sputniknews.com/20211229/izmir-aciklarinda-gocmenleri-tasiyan-tekne-batti-2-kisi-oldu-24-kisi-kurtarildi-1052210498.html
İzmir açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 2 kişi öldü, 24 kişi kurtarıldı
İzmir açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 2 kişi öldü, 24 kişi kurtarıldı
İzmir’in Urla ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince havadan ve karadan yapılan arama kurtarma... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T06:57+0300
2021-12-29T06:57+0300
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göçmen
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, dün saat 08.42 sıralarında, Urla ilçesi Sığacık Körfezi açıklarında içerisinde çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu bir teknenin karaya yakın bir noktada battığı, düzensiz göçmenlerin kendi imkanları ile sahile çıktığı ve 2 göçmenin ise denizde kaybolduğu bilgisi edinildi. Bunun üzerine adrese 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi. 2 göçmenin cansız bedenine ulaşıldıOlay yerinde yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde; Sahil Güvenlik helikopteri tarafından Sığacık Körfezi Yağcılar mevkiinde karadan ulaşımın olmadığı ve kendi imkanları bir kara üzerine çıktığı tespit edilen 24 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı. Devam eden arama kurtarma çalışmalarının ardından 2 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler, Seferihisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Öte yandan, kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ifadeler doğrultusunda kayıp düzensiz göçmen olmadığı bilgisinin alınması üzerine arama kurtarma faaliyetlerine son verildi.
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izmir, göçmen

İzmir açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 2 kişi öldü, 24 kişi kurtarıldı

06:57 29.12.2021
© İHAİzmir açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
İzmir açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© İHA
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İzmir’in Urla ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince havadan ve karadan yapılan arama kurtarma çalışmalarının sonucunda, 2 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, kendi imkanları ile karaya çıkan 24 düzensiz göçmen ise kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, dün saat 08.42 sıralarında, Urla ilçesi Sığacık Körfezi açıklarında içerisinde çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu bir teknenin karaya yakın bir noktada battığı, düzensiz göçmenlerin kendi imkanları ile sahile çıktığı ve 2 göçmenin ise denizde kaybolduğu bilgisi edinildi. Bunun üzerine adrese 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

2 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

Olay yerinde yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde; Sahil Güvenlik helikopteri tarafından Sığacık Körfezi Yağcılar mevkiinde karadan ulaşımın olmadığı ve kendi imkanları bir kara üzerine çıktığı tespit edilen 24 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı. Devam eden arama kurtarma çalışmalarının ardından 2 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler, Seferihisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ifadeler doğrultusunda kayıp düzensiz göçmen olmadığı bilgisinin alınması üzerine arama kurtarma faaliyetlerine son verildi.
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