https://tr.sputniknews.com/20211229/izmir-aciklarinda-gocmenleri-tasiyan-tekne-batti-2-kisi-oldu-24-kisi-kurtarildi-1052210498.html

İzmir açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 2 kişi öldü, 24 kişi kurtarıldı

İzmir açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 2 kişi öldü, 24 kişi kurtarıldı

İzmir’in Urla ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince havadan ve karadan yapılan arama kurtarma... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T06:57+0300

2021-12-29T06:57+0300

2021-12-29T06:57+0300

türkiye

izmir

göçmen

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, dün saat 08.42 sıralarında, Urla ilçesi Sığacık Körfezi açıklarında içerisinde çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu bir teknenin karaya yakın bir noktada battığı, düzensiz göçmenlerin kendi imkanları ile sahile çıktığı ve 2 göçmenin ise denizde kaybolduğu bilgisi edinildi. Bunun üzerine adrese 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi. 2 göçmenin cansız bedenine ulaşıldıOlay yerinde yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde; Sahil Güvenlik helikopteri tarafından Sığacık Körfezi Yağcılar mevkiinde karadan ulaşımın olmadığı ve kendi imkanları bir kara üzerine çıktığı tespit edilen 24 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı. Devam eden arama kurtarma çalışmalarının ardından 2 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler, Seferihisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Öte yandan, kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ifadeler doğrultusunda kayıp düzensiz göçmen olmadığı bilgisinin alınması üzerine arama kurtarma faaliyetlerine son verildi.

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izmir, göçmen