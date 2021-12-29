https://tr.sputniknews.com/20211229/izmirde-tartistigi-kisiyi-olduren-uzman-cavus-intihar-etti-1052206497.html
İzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren uzman çavuş intihar etti
İzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren uzman çavuş intihar etti
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsın tabancayla vurarak öldüren uzman çavuş intihar etti. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T00:31+0300
2021-12-29T00:31+0300
2021-12-29T00:31+0300
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karşıyaka
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cinayet
intihar
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Olay, akşam saatlerinde Bostanlı mahallesi 1671 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, alacak-verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan 32 yaşındaki Berkan Ergün ile Uzman Çavuş İbrahim Karcı arasında, Ergün’e ait 35 DC 6533 plakalı Ford marka aracın içerisinde tartışma çıktı.Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine ikili araçtan inerek kaldırım üzerinde kavga etmeye başladı. Bu esnada Karcı, üzerinde taşıdığı tabancayla ateş ederek Ergün’ü yüz kısmından yaraladı.Öldürdüğü kişinin aracını alıp kaçtıÇevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, bu esnada Karcı, Ergün’e ait aracı alarak olay yerinden kaçtı.Adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Berkan Ergün, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ergün, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.İntihar ettiPolis ekiplerince olayı gerçekleştiren ve kaçarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatılırken, kısa süre içerisinde Karcı’nın 35 DC 6533 plakalı otomobili Bestekar Sadi Hoşses Sokak üzerinde park ederek terk ettiği tespit edildi.Adrese intikal eden ekiplerce araç içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulunurken, izini kaybettirerek kaçan İbrahim Karcı’nın yaklaşık 1.5 saat sonra Gaziemir ilçesinde intihar ettiği belirlendi.Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamlarken, başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211228/uykusunda-karisini-olduren-adamin-kriptoda-400-bin-lira-kaybettigi-ortaya-cikti-1052184714.html
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izmir, karşıyaka, uzman çavuş, cinayet, intihar
İzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren uzman çavuş intihar etti
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsın tabancayla vurarak öldüren uzman çavuş intihar etti.
Olay, akşam saatlerinde Bostanlı mahallesi 1671 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, alacak-verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan 32 yaşındaki Berkan Ergün ile Uzman Çavuş İbrahim Karcı arasında, Ergün’e ait 35 DC 6533 plakalı Ford marka aracın içerisinde tartışma çıktı.
Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine ikili araçtan inerek kaldırım üzerinde kavga etmeye başladı. Bu esnada Karcı, üzerinde taşıdığı tabancayla ateş ederek Ergün’ü yüz kısmından yaraladı.
Öldürdüğü kişinin aracını alıp kaçtı
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, bu esnada Karcı, Ergün’e ait aracı alarak olay yerinden kaçtı.
Adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Berkan Ergün, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ergün, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İntihar etti
Polis ekiplerince olayı gerçekleştiren ve kaçarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatılırken, kısa süre içerisinde Karcı’nın 35 DC 6533 plakalı otomobili Bestekar Sadi Hoşses Sokak üzerinde park ederek terk ettiği tespit edildi.
Adrese intikal eden ekiplerce araç içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulunurken, izini kaybettirerek kaçan İbrahim Karcı’nın yaklaşık 1.5 saat sonra Gaziemir ilçesinde intihar ettiği belirlendi.
Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamlarken, başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.