https://tr.sputniknews.com/20211229/kacak-kazida-lahit-buldular-sosyal-medyadan-satarken-yakalandilar-1052232612.html

Kaçak kazıda lahit buldular, sosyal medyadan satarken yakalandılar

Kaçak kazıda lahit buldular, sosyal medyadan satarken yakalandılar

Çorum'da yaptıkları kaçak kazıda buldukları geç Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çocuk mezarı lahitini sosyal medya üzerinden satmaya çalışan 5 zanlı... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T18:19+0300

2021-12-29T18:19+0300

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çorum

türkiye

lahit

roma

çorum valiliği

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Çorum'da sosyal medyadan lahit satmaya çalışan 5 kişi yakalandıValilikten yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.Evde yapılan aramada, geç Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çocuk mezarı lahiti ele geçirildi.Operasyonda yakalanan 5 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

çorum

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