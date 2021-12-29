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Kaçak kazıda lahit buldular, sosyal medyadan satarken yakalandılar
Kaçak kazıda lahit buldular, sosyal medyadan satarken yakalandılar
Çorum'da yaptıkları kaçak kazıda buldukları geç Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çocuk mezarı lahitini sosyal medya üzerinden satmaya çalışan 5 zanlı... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T18:19+0300
2021-12-29T18:19+0300
2021-12-29T18:19+0300
çorum
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lahit
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Çorum'da sosyal medyadan lahit satmaya çalışan 5 kişi yakalandıValilikten yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.Evde yapılan aramada, geç Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çocuk mezarı lahiti ele geçirildi.Operasyonda yakalanan 5 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
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Kaçak kazıda lahit buldular, sosyal medyadan satarken yakalandılar
Çorum'da yaptıkları kaçak kazıda buldukları geç Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çocuk mezarı lahitini sosyal medya üzerinden satmaya çalışan 5 zanlı gözaltına alındı.
Çorum'da sosyal medyadan lahit satmaya çalışan 5 kişi yakalandı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, geç Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çocuk mezarı lahiti ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 5 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.