https://tr.sputniknews.com/20211229/kaporta-ustasi-eskici-pazarindan-aldigi-tablodaki-sac-telinin-van-gogha-ait-oldugunu-iddia-etti-1052224642.html

Kaporta ustası, eskici pazarından aldığı tablodaki saç telinin Van Gogh'a ait olduğunu iddia etti

Kaporta ustası, eskici pazarından aldığı tablodaki saç telinin Van Gogh'a ait olduğunu iddia etti

Zonguldak'ta yaşayan kaporta ustası Yavuz Öztürk, eskici pazarından aldığı tablodaki saç telinin Van Gogh'a ait olduğunu öne sürdü. Kaporta ustası, tabloların... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T15:24+0300

2021-12-29T15:24+0300

2021-12-29T15:24+0300

yaşam

vincent van gogh

ressam

resim

tablo

kaportacı

saç teli

eser

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1d/1052224588_0:0:3093:1739_1920x0_80_0_0_02020118847ac9bdc736b65026cd484d.jpg

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir Fransız arkadaşından koleksiyon olarak tablo alan kaporta ustası Yavuz Öztürk, elinde bulunan tabloların Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'a ait olduğunu savundu.Van Gogh’a ait olduğunu düşündüğü tablodaki saç telinin de ünlü ressama ait olduğunu öne süren Öztürk, tabloların gerçek değerlerini öğrenmek istediğini söyledi.Uzun yıllar İstanbul Maslak Oto sanayisinde kaporta işi yapan Öztürk, tabloları Fatih Müzayede açık artırmalarında ve eskici pazarında bulunan Fransız bir arkadaşından aldığını söyledi.Öztürk, "Bu tabloda uzun zaman araştırdığımda gizli imzalar olan, Philippe Marbeau (1807-1861 ve Van Gogh) olduğunu gördüm. Bazı tabloların 1860'lı yıllara ait olduğunu ve yağlı boyanın üzerinde saç teli olduğunu görebiliyoruz. Diğer tablo, Napolyon'un hanımına yaptığı sanılan sulu boya; arkasında imzası var. Bu tablo Lille müzelerinde şu anda bulunuyor, ama ben bendeki tablonun gerçek olduğu savunuyorum" diye konuştu.'6 tabloya 450 bin dolar teklif ettiler'İnternet üzerinden yağlı boya resimlerini araştırmayı çok sevdiğini söyleyen Öztürk, ”Dünyada ve Türkiye’de ilk defa bu tablolar benim elime geçti. Ben bunların gerçek değerlerini öğrenmek istiyorum. Bunlar şu an saklı hazine gibi bir şey. Ayrıca İstanbul'da bir koleksiyoncu arkadaştan aldığım 6 tablo için 450 bin dolar teklif verdiler. Tabloların kime ait olduklarını ve gerçek değerini öğrenmeden vermek istemiyorum” dedi.37 yıl süren hayatı boyunca yalnızca bir tablo satabilmiş olan 1853 doğumlu Van Gogh'un eserleri, bugün dünyanın en pahalı tabloları arasında yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210917/van-goghun-yeni-kesfedilen-cizimi-ilk-kez-amsterdamda-sergilendi-1048981774.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vincent van gogh, ressam, resim, tablo, kaportacı, saç teli, eser