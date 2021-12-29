https://tr.sputniknews.com/20211229/kaporta-ustasi-eskici-pazarindan-aldigi-tablodaki-sac-telinin-van-gogha-ait-oldugunu-iddia-etti-1052224642.html
Kaporta ustası, eskici pazarından aldığı tablodaki saç telinin Van Gogh'a ait olduğunu iddia etti
Kaporta ustası, eskici pazarından aldığı tablodaki saç telinin Van Gogh'a ait olduğunu iddia etti
Zonguldak'ta yaşayan kaporta ustası Yavuz Öztürk, eskici pazarından aldığı tablodaki saç telinin Van Gogh'a ait olduğunu öne sürdü. Kaporta ustası, tabloların... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T15:24+0300
2021-12-29T15:24+0300
2021-12-29T15:24+0300
yaşam
vincent van gogh
ressam
resim
tablo
kaportacı
saç teli
eser
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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir Fransız arkadaşından koleksiyon olarak tablo alan kaporta ustası Yavuz Öztürk, elinde bulunan tabloların Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'a ait olduğunu savundu.Van Gogh’a ait olduğunu düşündüğü tablodaki saç telinin de ünlü ressama ait olduğunu öne süren Öztürk, tabloların gerçek değerlerini öğrenmek istediğini söyledi.Uzun yıllar İstanbul Maslak Oto sanayisinde kaporta işi yapan Öztürk, tabloları Fatih Müzayede açık artırmalarında ve eskici pazarında bulunan Fransız bir arkadaşından aldığını söyledi.Öztürk, "Bu tabloda uzun zaman araştırdığımda gizli imzalar olan, Philippe Marbeau (1807-1861 ve Van Gogh) olduğunu gördüm. Bazı tabloların 1860'lı yıllara ait olduğunu ve yağlı boyanın üzerinde saç teli olduğunu görebiliyoruz. Diğer tablo, Napolyon'un hanımına yaptığı sanılan sulu boya; arkasında imzası var. Bu tablo Lille müzelerinde şu anda bulunuyor, ama ben bendeki tablonun gerçek olduğu savunuyorum" diye konuştu.'6 tabloya 450 bin dolar teklif ettiler'İnternet üzerinden yağlı boya resimlerini araştırmayı çok sevdiğini söyleyen Öztürk, ”Dünyada ve Türkiye’de ilk defa bu tablolar benim elime geçti. Ben bunların gerçek değerlerini öğrenmek istiyorum. Bunlar şu an saklı hazine gibi bir şey. Ayrıca İstanbul'da bir koleksiyoncu arkadaştan aldığım 6 tablo için 450 bin dolar teklif verdiler. Tabloların kime ait olduklarını ve gerçek değerini öğrenmeden vermek istemiyorum” dedi.37 yıl süren hayatı boyunca yalnızca bir tablo satabilmiş olan 1853 doğumlu Van Gogh'un eserleri, bugün dünyanın en pahalı tabloları arasında yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210917/van-goghun-yeni-kesfedilen-cizimi-ilk-kez-amsterdamda-sergilendi-1048981774.html
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vincent van gogh, ressam, resim, tablo, kaportacı, saç teli, eser
Kaporta ustası, eskici pazarından aldığı tablodaki saç telinin Van Gogh'a ait olduğunu iddia etti
Zonguldak'ta yaşayan kaporta ustası Yavuz Öztürk, eskici pazarından aldığı tablodaki saç telinin Van Gogh'a ait olduğunu öne sürdü. Kaporta ustası, tabloların gerçek değerini öğrenmek istiyor.
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir Fransız arkadaşından koleksiyon olarak tablo alan kaporta ustası Yavuz Öztürk, elinde bulunan tabloların Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'a ait olduğunu savundu.
Van Gogh’a ait olduğunu düşündüğü tablodaki saç telinin de ünlü ressama ait olduğunu öne süren Öztürk, tabloların gerçek değerlerini öğrenmek istediğini söyledi.
Uzun yıllar İstanbul Maslak Oto sanayisinde kaporta işi yapan Öztürk, tabloları Fatih Müzayede açık artırmalarında ve eskici pazarında bulunan Fransız bir arkadaşından aldığını söyledi.
Öztürk, "Bu tabloda uzun zaman araştırdığımda gizli imzalar olan, Philippe Marbeau (1807-1861 ve Van Gogh) olduğunu gördüm. Bazı tabloların 1860'lı yıllara ait olduğunu ve yağlı boyanın üzerinde saç teli olduğunu görebiliyoruz. Diğer tablo, Napolyon'un hanımına yaptığı sanılan sulu boya; arkasında imzası var. Bu tablo Lille müzelerinde şu anda bulunuyor, ama ben bendeki tablonun gerçek olduğu savunuyorum" diye konuştu.
'6 tabloya 450 bin dolar teklif ettiler'
İnternet üzerinden yağlı boya resimlerini araştırmayı çok sevdiğini söyleyen Öztürk, ”Dünyada ve Türkiye’de ilk defa bu tablolar benim elime geçti. Ben bunların gerçek değerlerini öğrenmek istiyorum. Bunlar şu an saklı hazine gibi bir şey. Ayrıca İstanbul'da bir koleksiyoncu arkadaştan aldığım 6 tablo için 450 bin dolar teklif verdiler. Tabloların kime ait olduklarını ve gerçek değerini öğrenmeden vermek istemiyorum” dedi.
37 yıl süren hayatı boyunca yalnızca bir tablo satabilmiş olan 1853 doğumlu Van Gogh'un eserleri, bugün dünyanın en pahalı tabloları arasında yer alıyor.