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Kayıt dışı hayvan üretiminde şifreli satış: 'Gelin-damat arıyoruz'
Kayıt dışı hayvan üretiminde şifreli satış: 'Gelin-damat arıyoruz'
Samsun Petshopcular ve Evcil Hayvan Besleyenler Derneği Başkanı Şahinkaya, kayıt dışı hayvan üretiminde şifreli satış olduğunu ileri sürerek, “Sosyal medya... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T12:25+0300
2021-12-29T12:32+0300
pet shop
türkiye
şifreli yazışma
yasak
satış
hayvan
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Samsun Petshopcular ve Evcil Hayvan Besleyenler Derneği’nden yapılan açıklama ile merdivanaltı hayvan üretip satanlara gözdağı verildi. Dernek Başkanı Burak Şahinkaya kayıt dışı satış yapanların şifreli konuşarak fiyat yerine puan sorduğunu söyledi.Sosyal medyada 'gelin arıyoruz', 'damat arıyoruz' şeklindeki şifreli konuşmalar da dikkat çekti.‘Yılbaşından sonra bütün bu insanlar tespit edilecek’Başkanı Burak Şahinkaya, şunları söyledi:‘Yasak olduğu için şifreli konuşuyorlar’Başkan Şahinkaya, şöyle devam etti:Sosyal medya gruplarındaki 'gelin arıyoruz', 'damat arıyoruz' şeklindeki konuşmalar da şifreli satışlara işaret ediyor.‘Arsa kiralayıp üretiyorlar’Şahinkaya, “İşi daha da ilerletenler var. Arsa kiralayıp tamamen yasa dışı mesele tarlanı 4 tarafını kapatıyor telle. İçine 25-30 tane köpeği atmış. Perişan çamur içerisinde köpek üreten o kadar çok insan var ki. Bunu Samsun için değil Türkiye geneli için söylüyorum” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211210/pet-shoplarda-hayvan-satisi-7-ay-sonra-sona-erecek-1051638158.html
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pet shop, şifreli yazışma, yasak, satış, hayvan

Kayıt dışı hayvan üretiminde şifreli satış: 'Gelin-damat arıyoruz'

12:25 29.12.2021 (güncellendi: 12:32 29.12.2021)
© İHAköpek
köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© İHA
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Samsun Petshopcular ve Evcil Hayvan Besleyenler Derneği Başkanı Şahinkaya, kayıt dışı hayvan üretiminde şifreli satış olduğunu ileri sürerek, “Sosyal medya üzerinde satış yapanlar, evlerinde kedi köpek üretip satış yapanlar bunlar tespit edilip baskına gidilecek” dedi.
Samsun Petshopcular ve Evcil Hayvan Besleyenler Derneği’nden yapılan açıklama ile merdivanaltı hayvan üretip satanlara gözdağı verildi. Dernek Başkanı Burak Şahinkaya kayıt dışı satış yapanların şifreli konuşarak fiyat yerine puan sorduğunu söyledi.
Sosyal medyada 'gelin arıyoruz', 'damat arıyoruz' şeklindeki şifreli konuşmalar da dikkat çekti.
© İHASamsun Petshopcular ve Evcil Hayvan Besleyenler Derneği Başkanı Burak Şahinkaya, kayıt dışı hayvan üretiminde şifreli satış olduğunu ileri sürerek, "Sosyal medya üzerinde satış yapanlar, evlerinde kedi köpek üretip satış yapanlar bunlar tespit edilip baskına gidilecek" dedi.
Samsun Petshopcular ve Evcil Hayvan Besleyenler Derneği Başkanı Burak Şahinkaya, kayıt dışı hayvan üretiminde şifreli satış olduğunu ileri sürerek, Sosyal medya üzerinde satış yapanlar, evlerinde kedi köpek üretip satış yapanlar bunlar tespit edilip baskına gidilecek dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
Samsun Petshopcular ve Evcil Hayvan Besleyenler Derneği Başkanı Burak Şahinkaya, kayıt dışı hayvan üretiminde şifreli satış olduğunu ileri sürerek, "Sosyal medya üzerinde satış yapanlar, evlerinde kedi köpek üretip satış yapanlar bunlar tespit edilip baskına gidilecek" dedi.
© İHA

‘Yılbaşından sonra bütün bu insanlar tespit edilecek’

Başkanı Burak Şahinkaya, şunları söyledi:
“Hiçbir şekilde bu hayvanların nasıl beslendiği, kontrolü yok. Vergisiz ve kontrolsüz bir şekilde şu anda müthiş bir şekilde mesajlaşma grupları üzerinden, sosyal medya gruplarından satışları mevcut. Bununla ilgili Türkiye genelinde çalışmalarımız var. Eş zamanlı olarak bu insanları tespit edeceğiz. Sosyal medya üzerinde satış yapanlar, evlerinde kedi köpek üretip satış yapanlar bunlara cezai işlem yapılması için elimizden gelen desteği vereceğiz. Sosyal medyada satışı gerçekleştirilen kedi ve köpeklerin, insanlar ekran görüntülerini alıp bize gönderiyorlar. Biz bunları biriktiriyoruz. Yılbaşından sonra bütün bu insanlar tespit edilecek. Emniyet güçleri tarafından pazarlık yapılacak. Kanıtlı bir şekilde internetten konuşulacak. Adresleri tespit edilip, o adreslerde baskınlar yapmayı planlıyoruz.”

‘Yasak olduğu için şifreli konuşuyorlar’

Başkan Şahinkaya, şöyle devam etti:
“Sadece Samsun’da binlerce kişi sosyal medyada işte kedi köpek sahiplendirme adı altında bunu yapıyor. Satışı yasak olduğu için de ‘fiyat nedir’ demiyorlar. ‘Bunun puanı kaç?’ diye kodlandırmışlar. İşte ‘2 bin puanlık kedi lazım’, ‘1500 puanlık kedi lazım’ veya ‘bu kedinin puanı kaç?’ gibi puan üzerinde gidiyorlar. Bu çözüm değil. İnsanları salak yerine koyuyorlar. Bunun için devletimizin bir an önce müdahale etmesi gerekiyor. Sahiplendirme adı altında da değil artık alenen satış yapılıyor. Önceden bazı sitelerde ücretsiz sahiplendirme deniyordu. Belli miktar mama parası isteniyordu ama şu an alenen ‘bu kaç puan’, ‘bu kaç lira’ diye alenen yapıyorlar”
Sosyal medya gruplarındaki 'gelin arıyoruz', 'damat arıyoruz' şeklindeki konuşmalar da şifreli satışlara işaret ediyor.

‘Arsa kiralayıp üretiyorlar’

Şahinkaya, “İşi daha da ilerletenler var. Arsa kiralayıp tamamen yasa dışı mesele tarlanı 4 tarafını kapatıyor telle. İçine 25-30 tane köpeği atmış. Perişan çamur içerisinde köpek üreten o kadar çok insan var ki. Bunu Samsun için değil Türkiye geneli için söylüyorum” ifadelerini kullandı.
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Pet shop'larda hayvan satışı 7 ay sonra sona erecek
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