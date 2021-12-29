https://tr.sputniknews.com/20211229/kayit-disi-hayvan-uretiminde-sifreli-satis-gelin-damat-ariyoruz-1052217351.html

Kayıt dışı hayvan üretiminde şifreli satış: 'Gelin-damat arıyoruz'

Kayıt dışı hayvan üretiminde şifreli satış: 'Gelin-damat arıyoruz'

Samsun Petshopcular ve Evcil Hayvan Besleyenler Derneği Başkanı Şahinkaya, kayıt dışı hayvan üretiminde şifreli satış olduğunu ileri sürerek, “Sosyal medya... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T12:25+0300

2021-12-29T12:25+0300

2021-12-29T12:32+0300

pet shop

türkiye

şifreli yazışma

yasak

satış

hayvan

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Samsun Petshopcular ve Evcil Hayvan Besleyenler Derneği’nden yapılan açıklama ile merdivanaltı hayvan üretip satanlara gözdağı verildi. Dernek Başkanı Burak Şahinkaya kayıt dışı satış yapanların şifreli konuşarak fiyat yerine puan sorduğunu söyledi.Sosyal medyada 'gelin arıyoruz', 'damat arıyoruz' şeklindeki şifreli konuşmalar da dikkat çekti.‘Yılbaşından sonra bütün bu insanlar tespit edilecek’Başkanı Burak Şahinkaya, şunları söyledi:‘Yasak olduğu için şifreli konuşuyorlar’Başkan Şahinkaya, şöyle devam etti:Sosyal medya gruplarındaki 'gelin arıyoruz', 'damat arıyoruz' şeklindeki konuşmalar da şifreli satışlara işaret ediyor.‘Arsa kiralayıp üretiyorlar’Şahinkaya, “İşi daha da ilerletenler var. Arsa kiralayıp tamamen yasa dışı mesele tarlanı 4 tarafını kapatıyor telle. İçine 25-30 tane köpeği atmış. Perişan çamur içerisinde köpek üreten o kadar çok insan var ki. Bunu Samsun için değil Türkiye geneli için söylüyorum” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211210/pet-shoplarda-hayvan-satisi-7-ay-sonra-sona-erecek-1051638158.html

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pet shop, şifreli yazışma, yasak, satış, hayvan