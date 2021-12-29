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Kılıçdaroğlu: Milli Eğitim Bakanlığı yarın saat 13.00'te görüşmek üzere
Kılıçdaroğlu: Milli Eğitim Bakanlığı yarın saat 13.00'te görüşmek üzere
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan "Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T23:06+0300
2021-12-29T23:13+0300
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252
60
kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu: Milli Eğitim Bakanlığı yarın saat 13.00'te görüşmek üzere

23:06 29.12.2021 (güncellendi: 23:13 29.12.2021)
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Ayrıntılar geliyor
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan "Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. Milli Eğitim bakanlığı yarın saat 13.00'te görüşmek üzere" açıklamasında bulundu.
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