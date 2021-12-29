Kılıçdaroğlu, mülakat mağdurlarıyla buluşacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından, “Türkiye’nin bu hikâyeleri bilme hakkı var; ben ve mülakat mağduru gençlerimiz saat 16.15’te sevgili halkımızla buluşacağız. Milletimiz bu sesi büyütmeli, büyütmeli ki Saray’ın millete sağır kulakları çınlasın!” diye yazdı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mülakat mağdurlarıyla buluşacağını duyurdu. CHP lideri, “Milletimiz bu sesi büyütmeli, büyütmeli ki Saray’ın millete sağır kulakları çınlasın!” dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından, “Türkiye’nin bu hikâyeleri bilme hakkı var; ben ve mülakat mağduru gençlerimiz saat 16.15’te sevgili halkımızla buluşacağız. Milletimiz bu sesi büyütmeli, büyütmeli ki Saray’ın millete sağır kulakları çınlasın!” diye yazdı.
Türkiye’nin bu hikayeleri bilme hakkı var; ben ve mülakat mağduru gençlerimiz saat 16.15’te sevgili halkımızla buluşacağız. Milletimiz bu sesi büyütmeli, büyütmeli ki Saray’ın millete sağır kulakları çınlasın!