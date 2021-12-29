https://tr.sputniknews.com/20211229/kilicdaroglu-mulakat-magdurlariyla-bulusacak-1052227163.html

Kılıçdaroğlu, mülakat mağdurlarıyla buluşacak

Kılıçdaroğlu, mülakat mağdurlarıyla buluşacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mülakat mağdurlarıyla buluşacağını duyurdu. CHP lideri, “Milletimiz bu sesi büyütmeli, büyütmeli ki Saray’ın millete... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T16:03+0300

2021-12-29T16:03+0300

2021-12-29T16:03+0300

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mülakat

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CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından, “Türkiye’nin bu hikâyeleri bilme hakkı var; ben ve mülakat mağduru gençlerimiz saat 16.15’te sevgili halkımızla buluşacağız. Milletimiz bu sesi büyütmeli, büyütmeli ki Saray’ın millete sağır kulakları çınlasın!” diye yazdı.

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haberler, ankara, türkiye, kemal kılıçdaroğlu, mağdur, buluşma, mülakat