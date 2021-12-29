https://tr.sputniknews.com/20211229/konyaspor-maci-tepkileri-suruyor-besiktas-taraftari-hakem-mete-kalkavani-savciliga-sikayet-etti-1052227027.html

Konyaspor maçına tepkiler sürüyor: Beşiktaşlılar hakem Mete Kalkavan'ı savcılığa şikayet etti

Konyaspor maçına tepkiler sürüyor: Beşiktaşlılar hakem Mete Kalkavan'ı savcılığa şikayet etti

Denizli Beşiktaşlılar Derneği, 27 Aralık'ta oynanan Konyaspor-Beşiktaş maçının orta hakemi Mete Kalkavan ve VAR hakemi Arda Kardeşler hakkında görevi kötüye... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T15:58+0300

2021-12-29T15:58+0300

2021-12-29T16:04+0300

beşiktaş

spor

mete kalkavan

şikayet

savcılık

konyaspor

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Denizli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Bora Sever, Başkan Yardımcısı Avukat Ozan Orpak ve diğer yöneticiler, Denizli Adliye Sarayı'na giderek maç sırasında görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri gerekçesiyle Mete Kalkavan ve Arda Kardeşler'i şikayet etti.Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Bora Sever, sezon başından bu yana Beşiktaş üzerinde hakemler tarafından etki edildiğini ileri sürerek, "Takımımıza hakemler tarafından ciddi anlamda müdahale edildiğini düşünüyoruz. Özellikle bunu Konya maçında net bir şekilde gördük. Çeşitli pozisyonlar var futbol kamuoyunun bildiği, bunlarla alakalı savcılığa hakemler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Türk adaletine güveniyoruz. Hakemlerin maçta görevi kötüye kullanma varsa gerekli işlemlerin yapılacağını düşünüyoruz. Denizli Beşiktaşlılar Derneği olarak takımımızın her zaman yanındayız" dedi.‘Yargının Türk futbolu üzerinde oynanan oyunları bozacağına inanıyoruz’Başkan Yardımcısı Avukat Ozan Orpak ise, hakemlerin maçta TCK'nın 257. maddesi olan görevi kötüye kullanma suçunu işlediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20211227/besiktas-konya-deplasmaninda-son-dakikada-maglup-oldu-1052170264.html

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beşiktaş, mete kalkavan, şikayet, savcılık, konyaspor