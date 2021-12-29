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Kötü koku şikayeti üzerine apartmana giden polis ekibi, ev sahibinin öldüğünü tespit etti
Kötü koku şikayeti üzerine apartmana giden polis ekibi, ev sahibinin öldüğünü tespit etti
Beşiktaş Ortaköy’de 56 yaşındaki kişinin evinden gelen kötü koku apartman sakinlerini rahatsız etti. Yapılan ihbar sonucu eve giren polis ekipleri, tek başına... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T02:49+0300
2021-12-29T02:50+0300
türkiye
beşiktaş
koku
ölü
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Olay, saat 21.00’da Beşiktaş Ortaköy Mecidiye Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartman sakinleri, 56 yaşındaki Abdülgani Ay’ın evinden kötü kokular geldiğini polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdiklerinde kişinin öldüğünü tespit etti.Abdülgani Ay’ın ölü bulunduğu dairede olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Abdülgani Ay’ın cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, kişinin ölüm nedenini tespit etmek için inceleme başlattı.
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beşiktaş, koku, ölü

Kötü koku şikayeti üzerine apartmana giden polis ekibi, ev sahibinin öldüğünü tespit etti

02:49 29.12.2021 (güncellendi: 02:50 29.12.2021)
© İHAbesiktas
besiktas - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© İHA
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Beşiktaş Ortaköy’de 56 yaşındaki kişinin evinden gelen kötü koku apartman sakinlerini rahatsız etti. Yapılan ihbar sonucu eve giren polis ekipleri, tek başına yaşayan şahsın öldüğünü tespit etti.
Olay, saat 21.00’da Beşiktaş Ortaköy Mecidiye Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartman sakinleri, 56 yaşındaki Abdülgani Ay’ın evinden kötü kokular geldiğini polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdiklerinde kişinin öldüğünü tespit etti.
Abdülgani Ay’ın ölü bulunduğu dairede olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Abdülgani Ay’ın cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, kişinin ölüm nedenini tespit etmek için inceleme başlattı.
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