Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211229/lochkeed-martin-ile-pentagon-arasinda-f-35ler-icin-492-milyon-dolarlik-modifikasyon-sozlesmesi-1052209541.html
Lochkeed Martin ile Pentagon arasında F-35'ler için 492 milyon dolarlık 'modifikasyon' sözleşmesi
Lochkeed Martin ile Pentagon arasında F-35'ler için 492 milyon dolarlık 'modifikasyon' sözleşmesi
ABD'li silah tekeli Lockheed Martin, ABD Hava Kuvvetleri, Deniz Piyadeleri ve Deniz Kuvvetlerine teslim ettiği F-35 savaş uçaklarının modifikasyonu için... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T04:42+0300
2021-12-29T04:42+0300
savunma
abd
pentagon
f-35
sözleşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/16/1043640274_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_4f16dc0b9834d5902e761a1c53e11fd9.jpg
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), silah tekeli Lockheed Martin'e 5. nesil F-35 savaş uçaklarının modifikasyonu için yaklaşık 492 milyon dolar ödeme yapılacağını duyurdu.Pentagon'un yazılı açıklamasında, daha önce imzalanmış sözleşmede revizyona gidilerek şirkete yapılacak ödemenin 492 milyon 685 bin 342 dolara yükseltildiği belirtildi.Açıklamada, sözleşmede yapılan değişikliğin F-35'lerin bakımını ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasını içerdiği kaydedildi.Anlaşmada ayrıca, şirket tarafından F-35'ler için tedarik zinciri yönetimi, pilot eğitimi ve bakımcı eğitimlerinin sürdürülmesi kararlaştırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211227/abd-baskani-bidendan-768-milyar-dolarlik-savunma-butcesine-onay-1052169197.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/16/1043640274_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_f6c88ecd83605a159bf616b493ecb265.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, pentagon, f-35, sözleşme

Lochkeed Martin ile Pentagon arasında F-35'ler için 492 milyon dolarlık 'modifikasyon' sözleşmesi

04:42 29.12.2021
© AP Photo / Ariel SchalitF-35 - savaş uçağı
F-35 - savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
Abone ol
ABD'li silah tekeli Lockheed Martin, ABD Hava Kuvvetleri, Deniz Piyadeleri ve Deniz Kuvvetlerine teslim ettiği F-35 savaş uçaklarının modifikasyonu için Pentagon'dan yaklaşık 492 milyon dolarlık ödeme alacak.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), silah tekeli Lockheed Martin'e 5. nesil F-35 savaş uçaklarının modifikasyonu için yaklaşık 492 milyon dolar ödeme yapılacağını duyurdu.
Pentagon'un yazılı açıklamasında, daha önce imzalanmış sözleşmede revizyona gidilerek şirkete yapılacak ödemenin 492 milyon 685 bin 342 dolara yükseltildiği belirtildi.
Açıklamada, sözleşmede yapılan değişikliğin F-35'lerin bakımını ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasını içerdiği kaydedildi.
Anlaşmada ayrıca, şirket tarafından F-35'ler için tedarik zinciri yönetimi, pilot eğitimi ve bakımcı eğitimlerinin sürdürülmesi kararlaştırıldı.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
DÜNYA
ABD Başkanı Biden'dan 768 milyar dolarlık savunma bütçesine onay
27 Aralık, 21:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
04:42Lochkeed Martin ile Pentagon arasında F-35'ler için 492 milyon dolarlık 'modifikasyon' sözleşmesi
04:12Edirne'de sel felaketi: Mahsur kalan aile ev eşyalarını kurtarmak için seferber oldu
03:53Rusya Sağlık Bakanı: 78 milyondan fazla kişiye aşısının ilk dozu yapıldı
03:29ABD'de haber kanalları 2021'de büyük izleyici kitlesi kaybetti
03:06Kaldırımda beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
02:49Kötü koku şikayeti üzerine apartmana giden polis ekibi, ev sahibinin öldüğünü tespit etti
02:45ABD Dışişleri: İran ile nükleer müzakerelerde ilerlemeler var, esaslı bir yorum yapmak için erken
02:39Rusya Savunma Bakanı, Vladimirli bir çocuğun askeri helikopterle uçma hayalini gerçekleştirdi
02:19Biden, 10 Ocak'ta Putin ile görüşüp görüşmeyeceği sorusunu yanıtladı: 'Göreceğiz'
02:07Rusya: Kuzey Akım-2'nin onay sürecinin uzaması, Rusya'ya değil Avrupa'ya da zarar veriyor
01:45Ankara'da ulaşıma yılbaşı düzenlemesi
01:37Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü
01:30Rusya Sağlık Bakanı: 78 milyondan fazla kişiye aşısının ilk dozu yapıldı
00:59Şiddetli yağış sonrası Lüleburgaz'da ördekler sele kapıldı: Akıbetleri bilinmiyor
00:48Eurostat: TÜİK'teki sık yönetim değişiklikleri, güvenilirliği zedeliyor
00:46Rusya, Hazar Denizi'ndeki kirlilikle mücadele için 4 milyon dolar kaynak ayıracak
00:37Düğün gecesi eşinden dayak yiyen damat, boşanma davası açtı
00:31İzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren uzman çavuş intihar etti
00:10İmamoğlu’ndan sözlü mülakatta elenen KPSS birincisi öğretmene destek
00:05Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti