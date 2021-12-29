https://tr.sputniknews.com/20211229/lochkeed-martin-ile-pentagon-arasinda-f-35ler-icin-492-milyon-dolarlik-modifikasyon-sozlesmesi-1052209541.html

Lochkeed Martin ile Pentagon arasında F-35'ler için 492 milyon dolarlık 'modifikasyon' sözleşmesi

Lochkeed Martin ile Pentagon arasında F-35'ler için 492 milyon dolarlık 'modifikasyon' sözleşmesi

ABD'li silah tekeli Lockheed Martin, ABD Hava Kuvvetleri, Deniz Piyadeleri ve Deniz Kuvvetlerine teslim ettiği F-35 savaş uçaklarının modifikasyonu için... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T04:42+0300

2021-12-29T04:42+0300

2021-12-29T04:42+0300

savunma

abd

pentagon

f-35

sözleşme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/16/1043640274_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_4f16dc0b9834d5902e761a1c53e11fd9.jpg

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), silah tekeli Lockheed Martin'e 5. nesil F-35 savaş uçaklarının modifikasyonu için yaklaşık 492 milyon dolar ödeme yapılacağını duyurdu.Pentagon'un yazılı açıklamasında, daha önce imzalanmış sözleşmede revizyona gidilerek şirkete yapılacak ödemenin 492 milyon 685 bin 342 dolara yükseltildiği belirtildi.Açıklamada, sözleşmede yapılan değişikliğin F-35'lerin bakımını ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasını içerdiği kaydedildi.Anlaşmada ayrıca, şirket tarafından F-35'ler için tedarik zinciri yönetimi, pilot eğitimi ve bakımcı eğitimlerinin sürdürülmesi kararlaştırıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211227/abd-baskani-bidendan-768-milyar-dolarlik-savunma-butcesine-onay-1052169197.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, pentagon, f-35, sözleşme