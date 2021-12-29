Lochkeed Martin ile Pentagon arasında F-35'ler için 492 milyon dolarlık 'modifikasyon' sözleşmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), silah tekeli Lockheed Martin'e 5. nesil F-35 savaş uçaklarının modifikasyonu için yaklaşık 492 milyon dolar ödeme yapılacağını duyurdu.Pentagon'un yazılı açıklamasında, daha önce imzalanmış sözleşmede revizyona gidilerek şirkete yapılacak ödemenin 492 milyon 685 bin 342 dolara yükseltildiği belirtildi.Açıklamada, sözleşmede yapılan değişikliğin F-35'lerin bakımını ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasını içerdiği kaydedildi.Anlaşmada ayrıca, şirket tarafından F-35'ler için tedarik zinciri yönetimi, pilot eğitimi ve bakımcı eğitimlerinin sürdürülmesi kararlaştırıldı.
ABD'li silah tekeli Lockheed Martin, ABD Hava Kuvvetleri, Deniz Piyadeleri ve Deniz Kuvvetlerine teslim ettiği F-35 savaş uçaklarının modifikasyonu için Pentagon'dan yaklaşık 492 milyon dolarlık ödeme alacak.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), silah tekeli Lockheed Martin'e 5. nesil F-35 savaş uçaklarının modifikasyonu için yaklaşık 492 milyon dolar ödeme yapılacağını duyurdu.
Pentagon'un yazılı açıklamasında, daha önce imzalanmış sözleşmede revizyona gidilerek şirkete yapılacak ödemenin 492 milyon 685 bin 342 dolara yükseltildiği belirtildi.
Açıklamada, sözleşmede yapılan değişikliğin F-35'lerin bakımını ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasını içerdiği kaydedildi.
Anlaşmada ayrıca, şirket tarafından F-35'ler için tedarik zinciri yönetimi, pilot eğitimi ve bakımcı eğitimlerinin sürdürülmesi kararlaştırıldı.