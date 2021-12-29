https://tr.sputniknews.com/20211229/luleburgazda-ordekler-sele-kapildi-akibetleri-bilinmiyor-1052206398.html

Şiddetli yağış sonrası Lüleburgaz'da ördekler sele kapıldı: Akıbetleri bilinmiyor

Şiddetli yağış sonrası Lüleburgaz'da ördekler sele kapıldı: Akıbetleri bilinmiyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir anda bastıran yağış sele dönüştü. Birçok evi caddeyi su basarken, sele kapılan bir grup ördek, saniye saniye... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T00:59+0300

2021-12-29T00:59+0300

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türkiye

sel

lüleburgaz

kaz

ördek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan uyarıların ardından Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde etkili olan yağış sele dönüştü.Sel ile birlikte dereler taşarken, birçok evi ve caddeyi su bastı. Şiddetli yağış sonrası Lüleburaz İlçesinde bir grup ördek sele kapıldı. Ördekler sele kapılıp ilerlerken, o anlar bir vatandaşın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Kameraya yansıyan görüntülerde, ördekler selde sürüklenip, bir süre ilerleyerek gözden kayboldu. Ördeklerin akıbeti ise bilinmiyor.

türkiye

lüleburgaz

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sel, lüleburgaz, kaz, ördek