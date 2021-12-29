https://tr.sputniknews.com/20211229/mahfi-egilmez-bu-borc-yapisiyla-ve-bu-kurlarla-bu-uc-buyukler-artik-hicbir-sey-yapamazlar-1052219690.html

Mahfi Eğilmez: Bu borç yapısı ve kurlarla üç büyükler artık hiçbir şey yapamazlar

Mahfi Eğilmez: Bu borç yapısı ve kurlarla üç büyükler artık hiçbir şey yapamazlar

Ekonomist Mahfi Eğilmez, "Bu borç yapısıyla ve bu kurlarla bu üç büyükler artık hiçbir şey yapamazlar" değerlendirmesini yaptı. 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T13:21+0300

2021-12-29T13:21+0300

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ekonomi

galatasaray

fenerbahçe

beşiktaş

mahfi eğilmez

transfer

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Eğilmez, eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Osman Tunaboylu'nun, "Bir Galatasaray taraftarı olarak bu maçın galibinin Denizlispor olduğunu kabul ediyor ve tebrik ediyorum. Bu iş artık İmparatorla falan gitmez hocam. Galatasaray da bütün diğer kulüplerimiz de Batı’daki futbol kulüplerinin neden 30’lu yaşlardaki teknik direktörler ile çalıştıklarını anlamalılar artık." tweetine cevap verdi.Eğilmez cevabında şunları kaydetti:

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2021

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galatasaray, fenerbahçe, beşiktaş, mahfi eğilmez, transfer