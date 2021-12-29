https://tr.sputniknews.com/20211229/mahkemeden-emekli-amirallerin-yurtdisi-cikis-kisitlanmasina-devam-karari-1052210134.html

Mahkemeden emekli amirallerin yurtdışı çıkış kısıtlanmasına 'devam' kararı

Mahkemeden emekli amirallerin yurtdışı çıkış kısıtlanmasına 'devam' kararı

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, emekli amirallere soruşturma aşamasında verilen yurtdışına çıkış yasağının “aynen devamına” karar verdi. 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T06:17+0300

2021-12-29T06:17+0300

2021-12-29T06:17+0300

türkiye

ankara

mahkeme

amiral

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Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, 104 emekli amiralin Montrö ve “cüppeli amiral” hakkındaki açıklamasına ilişkin açılan davada, soruşturma aşamasında verilen yurtdışına çıkış yasağının “aynen devamına” karar verdi. Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, tutanakta, “atılı eylem ile adli kontrolün uygulanması arasında orantılılık bulunduğu kanaatine varıldığı” belirtildi.Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, “soruşturma sonuna kadar devam etmek üzere” verilen adli kontrol hükmünün mahkeme tarafından devam ettirilmesinin dayanaksız olduğunu belirterek itirazda bulundu.'Soruşturma sona erdi'Yurtdışına çıkış yasağının “soruşturma sonuna kadar devam etmek üzere” verildiğini vurgulayan Eminağaoğlu, hazırlanan iddianamenin ise 21 Aralık’ta kabul edildiğini, böylece soruşturmanın tamamlandığını ve kovuşturma aşamasının başladığına işaret ederek “Soruşturma aşamasının bitmesiyle sulh ceza hâkimliği tarafından verilen adli kontrol kararı da sona ermiştir” dedi. Mahkemenin, 23 Aralık’ta, “sona ermiş adli kontrolün sanki devam ediyormuş gibi aynen devamına karar verdiğine” dikkat çeken Eminağaoğlu, “Adli kontrolün koşullarının oluşmaması bir yana, 21 Aralık’ta adli kontrolün sona ermesi karşısında mahkemenin yeni bir adli kontrol kararı yerine devam kararı vermesi, kendi içinde çelişkili ve dayanaksız olmuştur” dedi. Davaya ilişkin tüm kanıtların toplandığı, kanıtların karartılması gibi bir durumun söz konusu olamayacağını, kaçma veya kaçma kuşkusu konusunda somut hiçbir olgunun bulunmadığını vurgulayan Eminağaoğlu, mahkeme kararının orantısızlık oluşturduğunu kaydetti.

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ankara, mahkeme, amiral