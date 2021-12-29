Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211229/mahkemeden-emekli-amirallerin-yurtdisi-cikis-kisitlanmasina-devam-karari-1052210134.html
Mahkemeden emekli amirallerin yurtdışı çıkış kısıtlanmasına 'devam' kararı
Mahkemeden emekli amirallerin yurtdışı çıkış kısıtlanmasına 'devam' kararı
Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, emekli amirallere soruşturma aşamasında verilen yurtdışına çıkış yasağının “aynen devamına” karar verdi. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T06:17+0300
2021-12-29T06:17+0300
türkiye
ankara
mahkeme
amiral
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1044198898_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_82f598cbe7f3c8abc381128983874004.jpg
Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, 104 emekli amiralin Montrö ve “cüppeli amiral” hakkındaki açıklamasına ilişkin açılan davada, soruşturma aşamasında verilen yurtdışına çıkış yasağının “aynen devamına” karar verdi. Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, tutanakta, “atılı eylem ile adli kontrolün uygulanması arasında orantılılık bulunduğu kanaatine varıldığı” belirtildi.Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, “soruşturma sonuna kadar devam etmek üzere” verilen adli kontrol hükmünün mahkeme tarafından devam ettirilmesinin dayanaksız olduğunu belirterek itirazda bulundu.'Soruşturma sona erdi'Yurtdışına çıkış yasağının “soruşturma sonuna kadar devam etmek üzere” verildiğini vurgulayan Eminağaoğlu, hazırlanan iddianamenin ise 21 Aralık’ta kabul edildiğini, böylece soruşturmanın tamamlandığını ve kovuşturma aşamasının başladığına işaret ederek “Soruşturma aşamasının bitmesiyle sulh ceza hâkimliği tarafından verilen adli kontrol kararı da sona ermiştir” dedi. Mahkemenin, 23 Aralık’ta, “sona ermiş adli kontrolün sanki devam ediyormuş gibi aynen devamına karar verdiğine” dikkat çeken Eminağaoğlu, “Adli kontrolün koşullarının oluşmaması bir yana, 21 Aralık’ta adli kontrolün sona ermesi karşısında mahkemenin yeni bir adli kontrol kararı yerine devam kararı vermesi, kendi içinde çelişkili ve dayanaksız olmuştur” dedi. Davaya ilişkin tüm kanıtların toplandığı, kanıtların karartılması gibi bir durumun söz konusu olamayacağını, kaçma veya kaçma kuşkusu konusunda somut hiçbir olgunun bulunmadığını vurgulayan Eminağaoğlu, mahkeme kararının orantısızlık oluşturduğunu kaydetti.
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1044198898_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_8b774e9e3d973e3e35bc082633a60ed9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, mahkeme, amiral

Mahkemeden emekli amirallerin yurtdışı çıkış kısıtlanmasına 'devam' kararı

06:17 29.12.2021
© AAAmiral, Deniz Kuvvetleri
Amiral, Deniz Kuvvetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© AA
Abone ol
Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, emekli amirallere soruşturma aşamasında verilen yurtdışına çıkış yasağının “aynen devamına” karar verdi.
Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, 104 emekli amiralin Montrö ve “cüppeli amiral” hakkındaki açıklamasına ilişkin açılan davada, soruşturma aşamasında verilen yurtdışına çıkış yasağının “aynen devamına” karar verdi.
Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, tutanakta, “atılı eylem ile adli kontrolün uygulanması arasında orantılılık bulunduğu kanaatine varıldığı” belirtildi.
Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, “soruşturma sonuna kadar devam etmek üzere” verilen adli kontrol hükmünün mahkeme tarafından devam ettirilmesinin dayanaksız olduğunu belirterek itirazda bulundu.

'Soruşturma sona erdi'

Yurtdışına çıkış yasağının “soruşturma sonuna kadar devam etmek üzere” verildiğini vurgulayan Eminağaoğlu, hazırlanan iddianamenin ise 21 Aralık’ta kabul edildiğini, böylece soruşturmanın tamamlandığını ve kovuşturma aşamasının başladığına işaret ederek “Soruşturma aşamasının bitmesiyle sulh ceza hâkimliği tarafından verilen adli kontrol kararı da sona ermiştir” dedi. Mahkemenin, 23 Aralık’ta, “sona ermiş adli kontrolün sanki devam ediyormuş gibi aynen devamına karar verdiğine” dikkat çeken Eminağaoğlu, “Adli kontrolün koşullarının oluşmaması bir yana, 21 Aralık’ta adli kontrolün sona ermesi karşısında mahkemenin yeni bir adli kontrol kararı yerine devam kararı vermesi, kendi içinde çelişkili ve dayanaksız olmuştur” dedi. Davaya ilişkin tüm kanıtların toplandığı, kanıtların karartılması gibi bir durumun söz konusu olamayacağını, kaçma veya kaçma kuşkusu konusunda somut hiçbir olgunun bulunmadığını vurgulayan Eminağaoğlu, mahkeme kararının orantısızlık oluşturduğunu kaydetti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
06:17Mahkemeden emekli amirallerin yurtdışı çıkış kısıtlanmasına 'devam' kararı
06:03Altın hesabını TL'ye çevirene destek
05:34Roscosmos: ‘Spektr-RG’ teleskopu her 10 günde bir kara deliklerce yok edilen yıldızları kaydediyor
05:17Sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkının süresi 6 ay uzatıldı
05:01Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, Angara-A5 roketinin üçüncü deneme fırlatışını gerçekleştirdi
04:42Lochkeed Martin ile Pentagon arasında F-35'ler için 492 milyon dolarlık 'modifikasyon' sözleşmesi
04:12Edirne'de sel felaketi: Mahsur kalan aile ev eşyalarını kurtarmak için seferber oldu
03:53Rusya Sağlık Bakanı: 78 milyondan fazla kişiye aşısının ilk dozu yapıldı
03:29ABD'de haber kanalları 2021'de büyük izleyici kitlesi kaybetti
03:06Kaldırımda beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
02:49Kötü koku şikayeti üzerine apartmana giden polis ekibi, ev sahibinin öldüğünü tespit etti
02:45ABD Dışişleri: İran ile nükleer müzakerelerde ilerlemeler var, esaslı bir yorum yapmak için erken
02:39Rusya Savunma Bakanı, Vladimirli bir çocuğun askeri helikopterle uçma hayalini gerçekleştirdi
02:19Biden, 10 Ocak'ta Putin ile görüşüp görüşmeyeceği sorusunu yanıtladı: 'Göreceğiz'
02:07Rusya: Kuzey Akım-2'nin onay sürecinin uzaması, Rusya'ya değil Avrupa'ya da zarar veriyor
01:45Ankara'da ulaşıma yılbaşı düzenlemesi
01:37Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü
01:30Rusya Sağlık Bakanı: 78 milyondan fazla kişiye aşısının ilk dozu yapıldı
00:59Şiddetli yağış sonrası Lüleburgaz'da ördekler sele kapıldı: Akıbetleri bilinmiyor
00:48Eurostat: TÜİK'teki sık yönetim değişiklikleri, güvenilirliği zedeliyor