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https://tr.sputniknews.com/20211229/merkez-bankasi-1-ve-3-ay-vadeli-turk-lirasi-uzlasmali-doviz-satim-ihalelerini-acti-1052227364.html
Merkez Bankası 1 ve 3 ay vadeli Türk Lirası uzlaşmalı döviz satım ihalelerini açtı
Merkez Bankası 1 ve 3 ay vadeli Türk Lirası uzlaşmalı döviz satım ihalelerini açtı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 1 ve 3 ay vadeli Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri açtı. 1 ay vadeli ihalede tutar 100 milyon dolar... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T16:07+0300
2021-12-29T16:26+0300
ekonomi
merkez bankası
türkiye
türk lirası
döviz
kur
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 yılına ilişkin Para ve Kur Politikası metnini yayımladı. Metinde orta vadeli enflasyon hedefinin yüzde 5 olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmuştur. Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır." denildi.Ayrıca 1 ve 3 ay vadeli Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri de açıldı.1 ay vadeli ihalede tutar 100 milyon dolar ve 3 ay vadeli ihalede tutar 100 milyon dolar olarak belirlendi.Son ekonomi modelindeki aksiyon adımlarından biri olan TL uzlaşmalı vadeli döviz ihalesi kapsamında, ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla Banka nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirileceği bildirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211229/merkez-bankasi-2022-para-ve-kur-politikasi-metnini-yayimladi-orta-vadeli-enflasyon-hedefi-yuzde-5-1052212966.html
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merkez bankası, türkiye, türk lirası, döviz, kur

Merkez Bankası 1 ve 3 ay vadeli Türk Lirası uzlaşmalı döviz satım ihalelerini açtı

16:07 29.12.2021 (güncellendi: 16:26 29.12.2021)
© REUTERS / Ümit BektaşMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / Ümit Bektaş
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 1 ve 3 ay vadeli Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri açtı. 1 ay vadeli ihalede tutar 100 milyon dolar ve 3 ay vadeli ihalede tutar 100 milyon dolar olarak belirlendi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 yılına ilişkin Para ve Kur Politikası metnini yayımladı.
Metinde orta vadeli enflasyon hedefinin yüzde 5 olduğu vurgulandı.
Açıklamada, "Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmuştur. Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır." denildi.
Ayrıca 1 ve 3 ay vadeli Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri de açıldı.1 ay vadeli ihalede tutar 100 milyon dolar ve 3 ay vadeli ihalede tutar 100 milyon dolar olarak belirlendi.
Son ekonomi modelindeki aksiyon adımlarından biri olan TL uzlaşmalı vadeli döviz ihalesi kapsamında, ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla Banka nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirileceği bildirilmişti.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
EKONOMİ
Merkez Bankası 2022 Para ve Kur Politikası metnini yayımladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5
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