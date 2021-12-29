Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211229/merkez-bankasi-2022-para-ve-kur-politikasi-metnini-yayimladi-orta-vadeli-enflasyon-hedefi-yuzde-5-1052212966.html
Merkez Bankası 2022 Para ve Kur Politikası metnini yayımladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5
Merkez Bankası 2022 Para ve Kur Politikası metnini yayımladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5
2022 yılına ilişkin para ve kur politikasının yol haritası niteliğindeki metin yayımlandı. Buna göre, Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korundu... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T10:06+0300
2021-12-29T10:22+0300
ekonomi
merkez bankası
euro
dolar
politika faizi
kur
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1044756494_0:154:1200:829_1920x0_80_0_0_bb454049fc0a9714fba1ff37c6dba1e1.jpg
2022 yılına ilişkin para ve kur politikasının yol haritası niteliğindeki metin yayımlandı.TCMB 2022 yılına ilişkin para ve kur politikasındaki temel çerçeveyi şöyle tanımladı:Metinde ayrıca şunlar yer aldı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1044756494_95:0:1200:829_1920x0_80_0_0_e4a664ef1b05bd79651a3d46d312b901.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
merkez bankası, euro, dolar, politika faizi, kur

Merkez Bankası 2022 Para ve Kur Politikası metnini yayımladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5

10:06 29.12.2021 (güncellendi: 10:22 29.12.2021)
© REUTERS / Ümit BektaşMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / Ümit Bektaş
Abone ol
2022 yılına ilişkin para ve kur politikasının yol haritası niteliğindeki metin yayımlandı. Buna göre, Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korundu. Enflasyon hedeflemesi rejimi devam edecek.
2022 yılına ilişkin para ve kur politikasının yol haritası niteliğindeki metin yayımlandı.
TCMB 2022 yılına ilişkin para ve kur politikasındaki temel çerçeveyi şöyle tanımladı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmuştur. Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır."

Metinde ayrıca şunlar yer aldı:

"2022 yılında, enflasyon hedeflemesi rejiminin fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde oluşmasını sağlayacak şekilde uygulanmasına devam edilecektir. TCMB’nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. TCMB zorunlu karşılıkları fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda destekleyici bir araç olarak kullanacaktır. Bu çerçevede, 2022 yılında Rezerv Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacak, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalar önceliklendirilecektir. TCMB, fiyat istikrarı açısından destekleyici bir unsur olan finansal istikrarı da gözetmeye devam edecektir. Bu kapsamda, TCMB 2022 yılında, parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makro finansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla, elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanacaktır. Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek ve döviz kurları, serbest piyasa koşullarında, arz ve talep dengesine göre oluşacaktır. Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından TCMB Döviz rezervlerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. TCMB 2022 yılında da piyasa koşullarının uygun olması durumunda rezervlerini artırmaya devam edecektir. TCMB, 2022 yılında şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimine ve veri paylaşımına devam edecektir."

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:58Japonya'da 'sağlıklı yaşam süresi' rekor kırdı
10:52Dr. Ebik: Her 2 korona hastasından 1'inde mide bağırsak sisteminde belirti kalıyor
10:46Belçika'da Danıştay, sinema, tiyatro ve konser salonlarını kapatma kararını askıya aldı
10:40Maradona’nın kardeşi Hugo hayatını kaybetti
10:38Sokak röportajıyla gündem olan Zehra Canan: Gıdayı kıstık, çifte maaşlılar gelip misafir olsun
10:36Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım, Roscosmos'un davetlisi olarak Rusya'da
10:15Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen görevinden alındı
10:13Fazıl Say'dan İmamoğlu paylaşımı: İstanbul’u kazanmıştır, Türkiye’yi de kazanacaktır
10:06Merkez Bankası 2022 Para ve Kur Politikası metnini yayımladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5
10:01Avustralyalı adamın 9999 yılına kadar İsrail'den ayrılması yasaklandı
09:57Girit'te 5.7 büyüklüğünde deprem: Mısır'da da hissedildi
09:56İngiltere'de koronavirüs pandemisinin başından bu yana en yüksek vaka sayısı
09:50Bitcoin'de 7 ayın en büyük düşüşü
09:48Bankacılıkta dijital dönem başlıyor
09:37Elon Musk 1.02 milyar dolarlık hisse daha sattı: Sattığı Tesla hisseleri 16 milyar doları buldu
09:36Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayacak Pirinkayalar Tüneli açılıyor
09:19Sabah yazarı Güngör: Gurbetçiler kur korumalı mevduatla epeyce ilgileniyor
09:04Sedat Peker dahil 92 kişinin yargılandığı suç örgütü davası bugün başlıyor
08:55Rektörlük 5 ay sonra yazı gönderdi: Can Candan'a soruşturmanın nedeni Erkan Baş paylaşımı
08:39Bilim Kurulu toplanıyor: Gündem Omicron