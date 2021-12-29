https://tr.sputniknews.com/20211229/merkez-bankasi-gunluk-kur-seviyesi-ile-altin-fiyatini-acikladi-1052216542.html

Merkez Bankası günlük kur seviyesi ile altın fiyatını açıkladı

Merkez Bankası günlük kur seviyesi ile altın fiyatını açıkladı

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyeleri ile altın fiyatını açıkladı. Açıklamaya göre dolar kurunun seviyesi 12.03 TL ve euro... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T12:12+0300

2021-12-29T12:12+0300

2021-12-29T12:12+0300

ekonomi

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altın

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döviz

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için kullanılacak kur rakamlarını duyurdu.Açıklamaya göre dolar kurunun seviyesi 12,03 TL ve euro kurunun seviyesi ise 13,59 TL şeklinde duyuruldu.Saflık derecesi 995/1000 olan 1 gram altının fiyatı 696,44 TL, saflık derecesi 1000/1000 1 gram altının fiyatı ise 699,94 TL olarak açıklandı.Merkez Bankası her gün saat 11:00’de döviz kurunu ve altın fiyatını yayımlayacak.

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2021

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merkez bankası, euro, altın, dolar, döviz