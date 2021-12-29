Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211229/mermer-cilasini-su-sanip-icen-kisi-hayatini-kaybetti-1052218597.html
Mermer cilasını su sanıp içen kişi hayatını kaybetti
Mermer cilasını su sanıp içen kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Selçuk ilçesinde bir otelde çalışan genç kadın, pet şişe içerisinde su sandığı mermer cilasını içerek fenalaştı. Hastaneye kaldırılan kadın, yapılan... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T12:51+0300
2021-12-29T12:55+0300
su
türkiye
izmir
ölüm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1d/1052218325_0:0:1073:605_1920x0_80_0_0_970057cb8db136b1ccae331096b54e93.jpg
İzmir'de iddiaya göre 27 Aralık Pazartesi akşamı bir otelde Halkla İlişkiler biriminde çalışan 31 yaşındaki Özde Çivici, çalıştığı otelde düzenlenecek yılbaşı balosunun tanıtım broşürlerini dağıtmaya çıktı.Bir süre sonra oteldeki odasına giren Çivici, burada pet su şişesi içerisindeki maddeyi su sanarak içti. Bir anda fenalaşan genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çivici, hayatını kaybetti.Su şişesi ile yan yanaymışÖzde Çivici'nin vefat haberini alan ailesi ve çalışma arkadaşları yasa boğulurken, otel içerisinde polis ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemede içerisinde su olan ve mermer cilası bulunan pet şişenin yan yana durduğu belirlendi. Mermer cilasını su sanarak içen kadının organlarının büyük hasar gördüğü öğrenildi.Olayda ihmal iddiasıÖte yandan Çivici'nin ölümünün ardından olayda ihmali bulunduğu öne sürülen mermer ustası ve bazı çalışanların ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211202/magazadan-istedigi-su-camasir-suyu-cikti-hastaneye-kaldirildi-1051366949.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1d/1052218325_11:0:906:671_1920x0_80_0_0_9c59b0126fd15510f457b3aabdbbaaab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
su, izmir, ölüm

Mermer cilasını su sanıp içen kişi hayatını kaybetti

12:51 29.12.2021 (güncellendi: 12:55 29.12.2021)
© İHA Özde Çivici
 Özde Çivici - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© İHA
Abone ol
İzmir'in Selçuk ilçesinde bir otelde çalışan genç kadın, pet şişe içerisinde su sandığı mermer cilasını içerek fenalaştı. Hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İzmir'de iddiaya göre 27 Aralık Pazartesi akşamı bir otelde Halkla İlişkiler biriminde çalışan 31 yaşındaki Özde Çivici, çalıştığı otelde düzenlenecek yılbaşı balosunun tanıtım broşürlerini dağıtmaya çıktı.
Bir süre sonra oteldeki odasına giren Çivici, burada pet su şişesi içerisindeki maddeyi su sanarak içti. Bir anda fenalaşan genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çivici, hayatını kaybetti.

Su şişesi ile yan yanaymış

Özde Çivici'nin vefat haberini alan ailesi ve çalışma arkadaşları yasa boğulurken, otel içerisinde polis ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemede içerisinde su olan ve mermer cilası bulunan pet şişenin yan yana durduğu belirlendi. Mermer cilasını su sanarak içen kadının organlarının büyük hasar gördüğü öğrenildi.

Olayda ihmal iddiası

Öte yandan Çivici'nin ölümünün ardından olayda ihmali bulunduğu öne sürülen mermer ustası ve bazı çalışanların ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Aslı Hatemi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
YAŞAM
Mağazadan istediği su çamaşır suyu çıktı, hastaneye kaldırıldı
2 Aralık, 12:56
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:04Ev görünümlü sahte alkol imalathanesine baskın düzenlendi
13:51Ekonomist Erbaş: Kurda 11-12 TL arasında yatay bir bant olacak diye görüyorum
13:50Yangından kurtarılan pitbull cinsi köpeğin veterineri: 'Bize minnet duygusu besledi'
13:4680 yaşındaki adam, Viagra yüzünden cinsel ilişkiden vazgeçen eşini öldürdü
13:38'Şakkadanak' çıkışıyla ünlü ekonomist Batırel: Türkiye 2022 yılında gerçekten uçacak
13:33Fatih Terim: Bedelini kötü ödedik
13:32Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz için ağırlaştırılmış müebbet istendi
13:31Sputnik Light aşısına Tunus’ta acil kullanım onayı
13:21Mahfi Eğilmez: Bu borç yapısı ve kurlarla üç büyükler artık hiçbir şey yapamazlar
13:18Perakendeciler, 1 ay içinde fiyatlarda yüzde 40’lık indirim öngörüyor
13:17İhsan Oktay Anar'dan 8 yıl sonra yeni kitap
13:13Ulusal Süt Konseyi Başkanı Çallı: Üreticiden indirim almamız mümkün değil
13:12Ege Denizi'nde önemli keşif: 'Denizcilik tarihi yapboz gibidir, bu da bu yapbozun bir parçası'
13:08KPSS'den yüksek puan almalarına rağmen atanamayan öğretmenlerden 'mülakatahayır' paylaşımı
13:03Aktör Hugh Jackman koronavirüse yakalandı
12:57Eski TikTok çalışanından şirkete dava: 'Binlerce şiddet içeren video izlemek zorunda kaldım'
12:51Mermer cilasını su sanıp içen kişi hayatını kaybetti
12:51ABD, Ukrayna gerilimi nedeniyle Harry S. Truman uçak gemisini Akdeniz'de tutacak
12:41Psikoteknik belgesi olmayan ticari sürücülere 1606 lira ceza kesilecek
12:39Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye Ateş yoğun bakımdan çıktı