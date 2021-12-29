https://tr.sputniknews.com/20211229/mermer-cilasini-su-sanip-icen-kisi-hayatini-kaybetti-1052218597.html

Mermer cilasını su sanıp içen kişi hayatını kaybetti

Mermer cilasını su sanıp içen kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir otelde çalışan genç kadın, pet şişe içerisinde su sandığı mermer cilasını içerek fenalaştı. Hastaneye kaldırılan kadın, yapılan... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T12:51+0300

2021-12-29T12:51+0300

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su

türkiye

izmir

ölüm

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İzmir'de iddiaya göre 27 Aralık Pazartesi akşamı bir otelde Halkla İlişkiler biriminde çalışan 31 yaşındaki Özde Çivici, çalıştığı otelde düzenlenecek yılbaşı balosunun tanıtım broşürlerini dağıtmaya çıktı.Bir süre sonra oteldeki odasına giren Çivici, burada pet su şişesi içerisindeki maddeyi su sanarak içti. Bir anda fenalaşan genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çivici, hayatını kaybetti.Su şişesi ile yan yanaymışÖzde Çivici'nin vefat haberini alan ailesi ve çalışma arkadaşları yasa boğulurken, otel içerisinde polis ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemede içerisinde su olan ve mermer cilası bulunan pet şişenin yan yana durduğu belirlendi. Mermer cilasını su sanarak içen kadının organlarının büyük hasar gördüğü öğrenildi.Olayda ihmal iddiasıÖte yandan Çivici'nin ölümünün ardından olayda ihmali bulunduğu öne sürülen mermer ustası ve bazı çalışanların ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211202/magazadan-istedigi-su-camasir-suyu-cikti-hastaneye-kaldirildi-1051366949.html

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su, izmir, ölüm