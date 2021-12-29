https://tr.sputniknews.com/20211229/meteorolojiden-antalya-icin-kirmizi-kodlu-uyari-1052229794.html

Meteoroloji'den Antalya için kırmızı kodlu uyarı

Meteoroloji'den Antalya için kırmızı kodlu uyarı

Meteoroloji, bu geceden itibaren Antalya için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağışların cuma gününe kadar etkili olması bekleniyor. 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T16:47+0300

2021-12-29T16:47+0300

2021-12-29T16:47+0300

türkiye

hava durumu

antalya

sel

meteoroloji

sel felaketi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya'da bu gece yarısından itibaren sağanak yağış bekleniyor.Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2 yağış beklendiği kaydedildi. Yağışların cuma öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.Yüksek kesimlerde kar yağışıSel ve su baskını uyarısıCuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen aşırı yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasına karşı uyarıda bulunuldu.

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hava durumu, antalya, sel, meteoroloji, sel felaketi