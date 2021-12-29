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Meteoroloji'den Antalya için kırmızı kodlu uyarı
Meteoroloji'den Antalya için kırmızı kodlu uyarı
Meteoroloji, bu geceden itibaren Antalya için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağışların cuma gününe kadar etkili olması bekleniyor. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T16:47+0300
2021-12-29T16:47+0300
türkiye
hava durumu
antalya
sel
meteoroloji
sel felaketi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya'da bu gece yarısından itibaren sağanak yağış bekleniyor.Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2 yağış beklendiği kaydedildi. Yağışların cuma öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.Yüksek kesimlerde kar yağışıSel ve su baskını uyarısıCuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen aşırı yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasına karşı uyarıda bulunuldu.
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hava durumu, antalya, sel, meteoroloji, sel felaketi

Meteoroloji'den Antalya için kırmızı kodlu uyarı

16:47 29.12.2021
© DHAAntalya'da fırtına etkisini artırdı: Dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi
Antalya'da fırtına etkisini artırdı: Dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© DHA
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Meteoroloji, bu geceden itibaren Antalya için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağışların cuma gününe kadar etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya'da bu gece yarısından itibaren sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2 yağış beklendiği kaydedildi. Yağışların cuma öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Yüksek kesimlerde kar yağışı

Açıklamada, şöyle denildi:

"Yağışların, bin 400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde (50-80 km/saat), batı ilçelerinde zaman zaman 90 km/saat esmesi bekleniyor."

Sel ve su baskını uyarısı

Cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen aşırı yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasına karşı uyarıda bulunuldu.
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