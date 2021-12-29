https://tr.sputniknews.com/20211229/natoda-devir-teslim-turkiye-gorevi-fransaya-devrediyor-1052223052.html

NATO'da devir teslim: Türkiye, görevi Fransa'ya devrediyor

NATO'da devir teslim: Türkiye, görevi Fransa'ya devrediyor

NATO'nun yüksek hazırlıklı kuvvetinin komutası Ocak ayı itibarıyla Türkiye'den Fransa'ya geçiyor. 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T14:51+0300

2021-12-29T14:51+0300

2021-12-29T14:51+0300

savunma

rusya

nato

türkiye

devir teslim

görev

çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev kuvveti (vjtf)

vjtf

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Türkiye, NATO bünyesindeki en yüksek hazırlığa sahip askeri güç olan Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti'nin (VJTF) komutasını 1 Ocak 2022'de Fransa'ya devredecek.NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den komutayı devralacak olan Fransa, NATO kuvvetinin komutasını bir yıl boyunca yürütecek.VJTF'nin ana unsurunu 2022'de 3 bin 500 askerden oluşan Fransız-Alman tugayı oluşturacak. Ayrıca İspanya, Portekiz ve Polonya da görev kuvvetine asker verecek.Hollanda'da bulunan NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığının komutası altındaki 40 bin askerlik NATO Mukabele Kuvveti'nin bir parçası olan VJTF, ittifakın savunması için birkaç gün içinde harekete geçebilecek şekilde hazır bekletiliyor.Görev gücünün komutasını her yıl başka bir müttefik ülke üstleniyor. Fransa, 1 Ocak 2023'te komutayı Almanya'ya devredecek.

https://tr.sputniknews.com/20211227/nato-rusya-ile-buyuk-olcekli-silahli-catismaya-hazirlaniyor-1052168037.html

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rusya, nato, türkiye, devir teslim, görev, çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev kuvveti (vjtf), vjtf