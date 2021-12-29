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Noel Baba kostümüyle yamaç paraşütü yaptı: Amanos Dağları'ndan atladı, çocuklara hediye dağıttı
Noel Baba kostümüyle yamaç paraşütü yaptı: Amanos Dağları'ndan atladı, çocuklara hediye dağıttı
Hatay'ta yaşayan İlker Özgüven, yamaç paraşütüyle Amanos Dağları'ndan atlayıp Noel Baba kostümüyle hediyeler dağıttı. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T16:20+0300
2021-12-29T16:20+0300
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multimedya
yamaç paraşütü
amanos dağları
noel baba
hediye
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yamaç paraşütü, фото, amanos dağları, noel baba, hediye
Noel Baba kostümüyle yamaç paraşütü yaptı: Amanos Dağları'ndan atladı, çocuklara hediye dağıttı
16:20 29.12.2021 (güncellendi: 16:24 29.12.2021)
Hatay'ta yaşayan İlker Özgüven, yamaç paraşütüyle Amanos Dağları'ndan atlayıp Noel Baba kostümüyle hediyeler dağıttı.
© AAHatay'ın İskenderun ilçesinde yamaç paraşütü pilotu, Noel baba kostümüyle Amanos Dağları'ndan atlayarak indiği alanda çocuklara hediye dağıttı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yamaç paraşütü pilotu, Noel baba kostümüyle Amanos Dağları'ndan atlayarak indiği alanda çocuklara hediye dağıttı.
© AAParaşüt pilotu İlker Özgüven, çocukları sevindirmek için bir dükkandan Noel baba kostümü kiralayıp yanına da çeşitli hediyeler aldı.
Paraşüt pilotu İlker Özgüven, çocukları sevindirmek için bir dükkandan Noel baba kostümü kiralayıp yanına da çeşitli hediyeler aldı.
© AAAmanos Dağları'na çıkan Özgüven, 1270 rakımlı tepeden Noel baba kostümüyle atladı.
Amanos Dağları'na çıkan Özgüven, 1270 rakımlı tepeden Noel baba kostümüyle atladı.
© AAYaklaşık 20 dakikada Atatürk Anıt Alanı'na inen Özgüven, üzerindeki kostümle çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Yaklaşık 20 dakikada Atatürk Anıt Alanı'na inen Özgüven, üzerindeki kostümle çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
© AAÖzgüven, çocuklar ve aileleriyle fotoğraf da çektirdi.
Özgüven, çocuklar ve aileleriyle fotoğraf da çektirdi.