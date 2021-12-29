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Noel Baba kostümüyle yamaç paraşütü yaptı: Amanos Dağları'ndan atladı, çocuklara hediye dağıttı
Noel Baba kostümüyle yamaç paraşütü yaptı: Amanos Dağları'ndan atladı, çocuklara hediye dağıttı
Hatay'ta yaşayan İlker Özgüven, yamaç paraşütüyle Amanos Dağları'ndan atlayıp Noel Baba kostümüyle hediyeler dağıttı. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
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yamaç paraşütü
amanos dağları
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yamaç paraşütü, фото, amanos dağları, noel baba, hediye

Noel Baba kostümüyle yamaç paraşütü yaptı: Amanos Dağları'ndan atladı, çocuklara hediye dağıttı

16:20 29.12.2021 (güncellendi: 16:24 29.12.2021)
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Hatay'ta yaşayan İlker Özgüven, yamaç paraşütüyle Amanos Dağları'ndan atlayıp Noel Baba kostümüyle hediyeler dağıttı.
© AAHatay'ın İskenderun ilçesinde yamaç paraşütü pilotu, Noel baba kostümüyle Amanos Dağları'ndan atlayarak indiği alanda çocuklara hediye dağıttı.
Noel Baba kostümüyle yamaç paraşütü - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yamaç paraşütü pilotu, Noel baba kostümüyle Amanos Dağları'ndan atlayarak indiği alanda çocuklara hediye dağıttı.
© AAParaşüt pilotu İlker Özgüven, çocukları sevindirmek için bir dükkandan Noel baba kostümü kiralayıp yanına da çeşitli hediyeler aldı.
Noel Baba kostümüyle yamaç paraşütü - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Paraşüt pilotu İlker Özgüven, çocukları sevindirmek için bir dükkandan Noel baba kostümü kiralayıp yanına da çeşitli hediyeler aldı.
© AAAmanos Dağları'na çıkan Özgüven, 1270 rakımlı tepeden Noel baba kostümüyle atladı.
Noel Baba kostümüyle yamaç paraşütü - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Amanos Dağları'na çıkan Özgüven, 1270 rakımlı tepeden Noel baba kostümüyle atladı.
© AAYaklaşık 20 dakikada Atatürk Anıt Alanı'na inen Özgüven, üzerindeki kostümle çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Noel Baba kostümüyle yamaç paraşütü - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Yaklaşık 20 dakikada Atatürk Anıt Alanı'na inen Özgüven, üzerindeki kostümle çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
© AAÖzgüven, çocuklar ve aileleriyle fotoğraf da çektirdi.
Noel Baba kostümüyle yamaç paraşütü - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Özgüven, çocuklar ve aileleriyle fotoğraf da çektirdi.
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