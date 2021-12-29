Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211229/omer-celik-mkyk-ve-myk-gundemine-iliskin-aciklamalarda-bulunuyor-1052230554.html
Çelik: Azerbaycan, normalleşmeye olumlu baktığı için Türkiye, nabzı düşürmek için adımlar atıyor
Çelik: Azerbaycan, normalleşmeye olumlu baktığı için Türkiye, nabzı düşürmek için adımlar atıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan ile olan normalleşme ilişkileriyle ilgili, "Cumhurbaşkanımızın bazı şartları vardı. Bunlar normalleşme sürecinde... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T17:08+0300
2021-12-29T17:27+0300
politika
ömer çelik
ermenistan
normalleşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048262398_0:62:1201:737_1920x0_80_0_0_0461b86055b18350107c682fc5ddcd05.jpg
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.Sözcü Çelik, Ermenistan ile olan normalleş adımlarında Türkiye'nin bazı şartları olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız arşivlerin açılmasını ve tarihçilerin bir çalışma yapmasını ve herkesin saygıyla yaklaşmasını tavsiye etmişti. Ermenistan hiçbir şekilde olumlu yaklaşmadı. Azerbaycan Türk’ü kardeşlerimiz normalleşme sürecine olumlu baktığı için Türkiye bölgedeki nabzı düşürmek için adımlar atıyor. İlk adım İstanbul – Erivan uçuşları olabilir. Umarız ki Ermenistan işgalci politikalardan vazgeçer" dedi.Yunanistan'ın mültecilere yönelik tutumunu eleştiren Çelik, "Demokrasi konusunda, insan hakları konusunda büyük laflar edenlerin, bütün demokrasilerini Akdeniz'in sularına küçücük botlarla gömdüğünü görüyoruz" diye konuştu.Çelik, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlikle ilgili, "Cumhurbaşkanımız taraflara itidal çağrısında bulunuyor" dedi.
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048262398_68:0:1131:797_1920x0_80_0_0_e1ff3e3685bd03780c0bea819c234247.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ömer çelik, ermenistan, normalleşme

Çelik: Azerbaycan, normalleşmeye olumlu baktığı için Türkiye, nabzı düşürmek için adımlar atıyor

17:08 29.12.2021 (güncellendi: 17:27 29.12.2021)
© AAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© AA
Abone ol
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan ile olan normalleşme ilişkileriyle ilgili, "Cumhurbaşkanımızın bazı şartları vardı. Bunlar normalleşme sürecinde Azerbaycan'ın olumlu bakması, arşivlerin açılması, tarihçilerin bu konuda bir çalışma yapmasını iletmişti" dedi. Çelik, özel temsilcilerin ilk toplantısının Moskova'da yapılacağını da söyledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sözcü Çelik, Ermenistan ile olan normalleş adımlarında Türkiye'nin bazı şartları olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız arşivlerin açılmasını ve tarihçilerin bir çalışma yapmasını ve herkesin saygıyla yaklaşmasını tavsiye etmişti. Ermenistan hiçbir şekilde olumlu yaklaşmadı. Azerbaycan Türk’ü kardeşlerimiz normalleşme sürecine olumlu baktığı için Türkiye bölgedeki nabzı düşürmek için adımlar atıyor. İlk adım İstanbul – Erivan uçuşları olabilir. Umarız ki Ermenistan işgalci politikalardan vazgeçer" dedi.
Yunanistan'ın mültecilere yönelik tutumunu eleştiren Çelik, "Demokrasi konusunda, insan hakları konusunda büyük laflar edenlerin, bütün demokrasilerini Akdeniz'in sularına küçücük botlarla gömdüğünü görüyoruz" diye konuştu.
Çelik, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlikle ilgili, "Cumhurbaşkanımız taraflara itidal çağrısında bulunuyor" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:26Çin'de koronavirüs tedbirlerini ihlal edenler geçit töreniyle ifşa edildi
17:22Dr. Mehmet Öz'ün senatör adaylığına eski hamisi Oprah Winfrey’den kupkuru yorum
17:08Çelik: Azerbaycan, normalleşmeye olumlu baktığı için Türkiye, nabzı düşürmek için adımlar atıyor
17:04İspanya’da 200 yıllık gelenek: Un Savaşları Festivali
16:51Beşiktaş Başkanı Çebi: TFF'den hakemlerin cezalandırılmasını talep ettik
16:47Meteoroloji'den Antalya için kırmızı kodlu uyarı
16:41Putin ve Lukaşenko, St. Petersburg'da bir araya geldi
16:37Flörtlerinin bir anda iletişimi kesmesinden yorulan kadın, 'sorunu anlamak için' çıkış anketi yaptı
16:31İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde ücretsiz yemek dağıtımına başladı
16:20Noel Baba kostümüyle yamaç paraşütü yaptı: Amanos Dağları'ndan atladı, çocuklara hediye dağıttı
16:13Hindistan'daki Ronaldo heykeli tartışma yarattı
16:12Buz tutan gölde bisiklet sürüp semaver yaptılar
16:07Merkez Bankası 1 ve 3 ay vadeli Türk Lirası uzlaşmalı döviz satım ihalelerini açtı
16:03Kılıçdaroğlu, mülakat mağdurlarıyla buluşacak
15:58Konyaspor maçına tepkiler sürüyor: Beşiktaşlılar hakem Mete Kalkavan'ı savcılığa şikayet etti
15:56Halı saha maçında kavga çıktı, tesis sahibi kavgayı durdurmak için ışıkları kapattı
15:55Hindistan'da 'insan yüzlü' keçi dünyaya geldi: 'Tanrıdan bir uyarı'
15:37İstanbul’da 13 katlı rezidansta yangın: Mahsur kalanlar var
15:31Ali Babacan: Patronlardan diri duranlar var, boynu bükük olanlar da, bunların hepsini not ediyoruz
15:31AFP: Türkiye'de hammadde fiyatı arttı, kitap almak lüks haline geldi