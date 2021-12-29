Çelik: Azerbaycan, normalleşmeye olumlu baktığı için Türkiye, nabzı düşürmek için adımlar atıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.Sözcü Çelik, Ermenistan ile olan normalleş adımlarında Türkiye'nin bazı şartları olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız arşivlerin açılmasını ve tarihçilerin bir çalışma yapmasını ve herkesin saygıyla yaklaşmasını tavsiye etmişti. Ermenistan hiçbir şekilde olumlu yaklaşmadı. Azerbaycan Türk’ü kardeşlerimiz normalleşme sürecine olumlu baktığı için Türkiye bölgedeki nabzı düşürmek için adımlar atıyor. İlk adım İstanbul – Erivan uçuşları olabilir. Umarız ki Ermenistan işgalci politikalardan vazgeçer" dedi.Yunanistan'ın mültecilere yönelik tutumunu eleştiren Çelik, "Demokrasi konusunda, insan hakları konusunda büyük laflar edenlerin, bütün demokrasilerini Akdeniz'in sularına küçücük botlarla gömdüğünü görüyoruz" diye konuştu.Çelik, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlikle ilgili, "Cumhurbaşkanımız taraflara itidal çağrısında bulunuyor" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan ile olan normalleşme ilişkileriyle ilgili, "Cumhurbaşkanımızın bazı şartları vardı. Bunlar normalleşme sürecinde Azerbaycan'ın olumlu bakması, arşivlerin açılması, tarihçilerin bu konuda bir çalışma yapmasını iletmişti" dedi. Çelik, özel temsilcilerin ilk toplantısının Moskova'da yapılacağını da söyledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sözcü Çelik, Ermenistan ile olan normalleş adımlarında Türkiye'nin bazı şartları olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız arşivlerin açılmasını ve tarihçilerin bir çalışma yapmasını ve herkesin saygıyla yaklaşmasını tavsiye etmişti. Ermenistan hiçbir şekilde olumlu yaklaşmadı. Azerbaycan Türk’ü kardeşlerimiz normalleşme sürecine olumlu baktığı için Türkiye bölgedeki nabzı düşürmek için adımlar atıyor. İlk adım İstanbul – Erivan uçuşları olabilir. Umarız ki Ermenistan işgalci politikalardan vazgeçer" dedi.
Yunanistan'ın mültecilere yönelik tutumunu eleştiren Çelik, "Demokrasi konusunda, insan hakları konusunda büyük laflar edenlerin, bütün demokrasilerini Akdeniz'in sularına küçücük botlarla gömdüğünü görüyoruz" diye konuştu.
Çelik, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlikle ilgili, "Cumhurbaşkanımız taraflara itidal çağrısında bulunuyor" dedi.