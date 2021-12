https://tr.sputniknews.com/20211229/omicron-etkisi-bircok-ulkede-en-yuksek-kovid-19-vaka-sayisina-ulasildi-1052238828.html

Omicron etkisi: Birçok ülkede en yüksek Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı

Kovid-19'un Omicron varyantının yayılımıyla birlikte ABD'nin yanı sıra Fransa, İtalya, Yunanistan ve İsviçre gibi bir dizi Avrupa ülkesinde rekor günlük vaka... 29.12.2021

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının da etkisiyle pek çok ülkede en yüksek günlük vaka sayılarına erişildi.Fransa'da son 24 saatte 208 bin vaka görüldü. Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkede salı günü PCR testi yaptıran her 2 kişiden 1'inin sonucunun pozitif olduğunu açıkladı ve durumu 'tsunami' olarak niteledi.Son 24 saatte 208 bin yeni korona virüsü vakasının görüldüğünü söyleyen Veran, hastanelerdeki durumun endişe verici olduğunu belirtti.İtalya'da 98 bin vakaÖte yandan İtalya'da Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, toplam vaka sayısı 5 milyon 854 bin 428'e ulaşırken, aktif Kovid-19 hasta sayısı 674 bin 865'e, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 1185'e çıktı. Son 24 saatte 98 bin 30 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana 'en yüksek günlük vaka sayısı' bugün kayıtlara geçti.Ülkede son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 148 artarak 137 bin 91'e, iyileşenlerin sayısı da 5 milyon 42 bin 472'ye çıktı.Koronavirüse karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 109 milyon 646 bin 86 doz aşı uygulandı.Yunanistan'a 28 bini aştıYunanistan'da ise vaka sayısının, 28 bini aşarak salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı açıklandı.Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu'ndan (EODY) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 28 bin 828 vaka tespit edilirken, vaka sayısı 1 milyon 134 bin 713'e yükseldi.Günlük vaka sayısının salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı ülkede, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 72 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı 20 bin 636’ya ulaştı.İsviçre'de 'kapanma' yeniden gündemdeBunun yanı sıra İsviçre Federal Sağlık Dairesi'nin (BAG) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 17 bin 634 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu, 25 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkede salgının resmen başladığı Mart 2020'den bu yana günlük vaka sayısında en yüksek seviyeye ulaşıldı.Nüfusu 8,7 milyon olan ülkede, salgının başından beri 11 bin 842 kişi yaşamını yitirdi.Ülkede dün de 13 bin 375 yeni vaka tespit edilmiş, 17 kişinin öldüğü açıklanmıştı.İsviçre'de salgının başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı ise 1 milyon 299 bin 362'ye ulaştı.İsviçre Sağlık Bakanı Alain Berset, Twitter'da yaptığı açıklamada, ülkede omicron varyantı vakalarının keskin şekilde yükseldiğini, bunun sonucu olarak hastanelerdeki baskının da artacağını belirtti.Berset, şu an için yeni kısıtlama kararı almadıklarını, vaka durumun daha ciddileşmesi durumunda kapanmalar da dahil bir sonraki önlem paketinin hazır olduğunu ve son kararı Federal Konsey'in vereceğini aktardı.ABD'de dün 441 binden fazla yeni vaka görüldüAyrıca ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kayıtlarına göre, dün ülkede 441 bin 278 Kovid-19 yeni vakası ile en yüksek rakam görüldü.Bununla, şimdiye kadar ocakta tek günde görülen 294 bin 15 en yüksek sayısının aşıldığına dikkat çekildi.Ülkede, Omicron varyantına bağlı olarak artışa geçen vakaların son 7 günlük ortalamasının 240 bin civarında seyrettiği bildirildi.

