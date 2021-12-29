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Ömrü boyunca içki kullanmadığını söyledi, yapılan ölçümde 1.15 promil alkollü çıktı
Ömrü boyunca içki kullanmadığını söyledi, yapılan ölçümde 1.15 promil alkollü çıktı
İzmir'in Buca ilçesinde hayatı boyunca içki içmediğini öne süren kişinin ehliyetine, polis uygulama noktasında alkolmetre ile yapılan ölçümde 1.15 promil... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T23:44+0300
2021-12-29T23:44+0300
yaşam
izmir
türkiye
ehliyet
alkol
buca
promil
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Ömrü boyunca alkol kullanmadığını söyleyen adam hayatının şokunu yaşarken, yapılan kan testinde de alkol bulgusuna rastlanmadı. Pazarcılık yapan Mehmet Vefa Demir (42), minibüsüne peynir yükleyip Alaçatı Pazarı'na doğru giderken polis çevirmesine takıldı. Alkol kontrolü yapan polis memurlarının uzattığı alkolmetreyi üfleyen Demir, 1.15 promil alkollü çıktı. Mehmet Vefa Demir'in ehliyetine el konuldu ve kendisine de bin 339 lira idari para cezası uygulandı. Bunun üzerine Demir, polis merkezine giderek ifade verdi. Mehmet Vefa Demir, polis merkezinde verdiği ifadenin ardından savcılıktan alınan izin doğrultusunda Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek kan verdi. Yapılan kan testinde Demir'in kanında alkole rastlanılmadığı bulgusuna yer verildi. Demir, raporuyla birlikte konuyu yargıya taşıdı. Daha önce hiç içki içmediğini yüksek promille alkollü çıktığını duyunca da hayatının şokunu yaşadığını söyleyen Mehmet Vefa Demir, "Olaydan yaklaşık 2 saat sonra, savcılıktan alınan izin doğrultusunda Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek kan testi yaptırdım. Yapılan kan testinde alkollü olmadığım anlaşıldı. Hastaneden aldığım raporla birlikte yeniden polis merkezine giderek, el konulan ehliyetimi almak istedim ancak süreç uzadı" dedi. Ömrü boyunca hiç alkol kullanmayan müvekkilinin alkolmetre cihazının arızası nedeniyle mağdur olabileceğini düşündüğünü söyleyen Avukat Halil İbrahim Demir ise, "Alkolmetre cihazından kaynaklandığını düşündüğümüz bir arıza nedeniyle bu tarz durumlar aslında sıklıkla karşımıza çıkabiliyor. Teknolojik cihazlar ne yazık ki böyle hatalar verebiliyor" dedi.
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izmir, türkiye, ehliyet, alkol, buca, promil

Ömrü boyunca içki kullanmadığını söyledi, yapılan ölçümde 1.15 promil alkollü çıktı

23:44 29.12.2021
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ-AW504219Ömrü boyunca içki kullanmadığını söyledi, yapılan ölçümde 1.15 promil alkollü çıktı
Ömrü boyunca içki kullanmadığını söyledi, yapılan ölçümde 1.15 promil alkollü çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ-AW504219
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İzmir'in Buca ilçesinde hayatı boyunca içki içmediğini öne süren kişinin ehliyetine, polis uygulama noktasında alkolmetre ile yapılan ölçümde 1.15 promil alkollü çıkmasının ardından el konuldu.
Ömrü boyunca alkol kullanmadığını söyleyen adam hayatının şokunu yaşarken, yapılan kan testinde de alkol bulgusuna rastlanmadı.

Pazarcılık yapan Mehmet Vefa Demir (42), minibüsüne peynir yükleyip Alaçatı Pazarı'na doğru giderken polis çevirmesine takıldı. Alkol kontrolü yapan polis memurlarının uzattığı alkolmetreyi üfleyen Demir, 1.15 promil alkollü çıktı. Mehmet Vefa Demir'in ehliyetine el konuldu ve kendisine de bin 339 lira idari para cezası uygulandı. Bunun üzerine Demir, polis merkezine giderek ifade verdi.

Mehmet Vefa Demir, polis merkezinde verdiği ifadenin ardından savcılıktan alınan izin doğrultusunda Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek kan verdi. Yapılan kan testinde Demir'in kanında alkole rastlanılmadığı bulgusuna yer verildi. Demir, raporuyla birlikte konuyu yargıya taşıdı.


Daha önce hiç içki içmediğini yüksek promille alkollü çıktığını duyunca da hayatının şokunu yaşadığını söyleyen Mehmet Vefa Demir, "Olaydan yaklaşık 2 saat sonra, savcılıktan alınan izin doğrultusunda Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek kan testi yaptırdım. Yapılan kan testinde alkollü olmadığım anlaşıldı. Hastaneden aldığım raporla birlikte yeniden polis merkezine giderek, el konulan ehliyetimi almak istedim ancak süreç uzadı" dedi.

Ömrü boyunca hiç alkol kullanmayan müvekkilinin alkolmetre cihazının arızası nedeniyle mağdur olabileceğini düşündüğünü söyleyen Avukat Halil İbrahim Demir ise, "Alkolmetre cihazından kaynaklandığını düşündüğümüz bir arıza nedeniyle bu tarz durumlar aslında sıklıkla karşımıza çıkabiliyor. Teknolojik cihazlar ne yazık ki böyle hatalar verebiliyor" dedi.
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