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https://tr.sputniknews.com/20211229/perakendeciler-1-ay-icinde-fiyatlarda-yuzde-40lik-indirim-ongoruyor-1052219893.html
Perakendeciler, 1 ay içinde fiyatlarda yüzde 40’lık indirim öngörüyor
Perakendeciler, 1 ay içinde fiyatlarda yüzde 40’lık indirim öngörüyor
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Genel Başkan Yardımcısı Ali Kaya, market raflarındaki ürünlerde ilk aşamada yüzde 20-30 indirim olduğunu belirterek... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T13:18+0300
2021-12-29T13:18+0300
ekonomi
indirim
türkiye perakendeciler federasyonu
döviz
fiyat
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Döviz korundaki düşüş sonrası piyasalarda oluşan fiyat indirim beklentisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Genel Başkan Yardımcısı Ali Kaya, 1 ay içinde yüzde 40’lık indirim beklediklerini aktardı.Şu an yüzde 30'a varan indirimler yapıldığına dikkat çeken Kaya, şöyle devam etti: “Bu zincirleme oluyor. Bir market indirime girdiğinde rekabet oluyor. Biri yağın fiyatını indirdiğinde diğeri de indirmeye başlıyor. Bu zincirleme, Türkiye'deki tüm marketler ister istemez indirmek zorunda kalıyor çünkü müşteri kaybına uğruyor. Bu konuda Konya öncü oldu. İlk fiyatları düşüren Konya oldu. Markette raftaki ürünlerin fiyatı ilk aşamada yüzde 20-30 indi. Yani bir ay sonra yüzde 40 fiyatların aşağı ineceğini tahmin ediyoruz ve ineceğini de iddia ediyorum. Şu anda yüzde 30'a yakın fiyatlar indi ve inmeye devam edecek. Çünkü inmek indirmek zorunda. Yeni fiyatlı ürünler daha bitmediği için ilk başta yüzde 30 ile başladı. Bir aylık süreçte kurun böyle devam etmesiyle yüzde 40 daha iner. Buna temel gıda ve temizlik dahil.”“Ocak ayındaki siparişlerimizi iptal ettik”Fiyatların kur ve stokçuluktan dolayı fahiş şekilde yükseldiğini belirten Kaya, tüketicilerin çok zarar görmemesi için sektörün "zararına bile" faaliyet gösterdiğini söyledi. Kaya, kurun dengelenmesi ve geriye gelmesiyle piyasada bahar havası yaşandığını belirterek, "Ocak ayındaki siparişlerimizi iptal ettik, yani onlara da tepki gösterdik. Fiyatlarımızı yeni fiyata uyarlasınlar." ifadelerini kullandı.
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indirim, türkiye perakendeciler federasyonu, döviz, fiyat

Perakendeciler, 1 ay içinde fiyatlarda yüzde 40’lık indirim öngörüyor

13:18 29.12.2021
© AAmarket - alışveriş
market - alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© AA
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Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Genel Başkan Yardımcısı Ali Kaya, market raflarındaki ürünlerde ilk aşamada yüzde 20-30 indirim olduğunu belirterek, “Bir ay sonra fiyatların yüzde 40 aşağı ineceğini tahmin ediyoruz ve ineceğini de iddia ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Döviz korundaki düşüş sonrası piyasalarda oluşan fiyat indirim beklentisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Genel Başkan Yardımcısı Ali Kaya, 1 ay içinde yüzde 40’lık indirim beklediklerini aktardı.
Şu an yüzde 30'a varan indirimler yapıldığına dikkat çeken Kaya, şöyle devam etti: “Bu zincirleme oluyor. Bir market indirime girdiğinde rekabet oluyor. Biri yağın fiyatını indirdiğinde diğeri de indirmeye başlıyor. Bu zincirleme, Türkiye'deki tüm marketler ister istemez indirmek zorunda kalıyor çünkü müşteri kaybına uğruyor. Bu konuda Konya öncü oldu. İlk fiyatları düşüren Konya oldu. Markette raftaki ürünlerin fiyatı ilk aşamada yüzde 20-30 indi. Yani bir ay sonra yüzde 40 fiyatların aşağı ineceğini tahmin ediyoruz ve ineceğini de iddia ediyorum. Şu anda yüzde 30'a yakın fiyatlar indi ve inmeye devam edecek. Çünkü inmek indirmek zorunda. Yeni fiyatlı ürünler daha bitmediği için ilk başta yüzde 30 ile başladı. Bir aylık süreçte kurun böyle devam etmesiyle yüzde 40 daha iner. Buna temel gıda ve temizlik dahil.”

“Ocak ayındaki siparişlerimizi iptal ettik”

Fiyatların kur ve stokçuluktan dolayı fahiş şekilde yükseldiğini belirten Kaya, tüketicilerin çok zarar görmemesi için sektörün "zararına bile" faaliyet gösterdiğini söyledi. Kaya, kurun dengelenmesi ve geriye gelmesiyle piyasada bahar havası yaşandığını belirterek, "Ocak ayındaki siparişlerimizi iptal ettik, yani onlara da tepki gösterdik. Fiyatlarımızı yeni fiyata uyarlasınlar." ifadelerini kullandı.
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