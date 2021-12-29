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Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye Ateş yoğun bakımdan çıktı
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye Ateş yoğun bakımdan çıktı
Gaziantep’te pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında yaralanan ve doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş yoğun bakımdan çıkarıldı. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T12:39+0300
2021-12-29T12:39+0300
türkiye
pitbull
asiye ateş
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22 Aralık Çarşamba günü, oturdukları sitenin bahçesinde Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan ve başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde pazar günü 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı. Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği Asiye Ateş, çocuk yoğun bakım servisine alındı. Operasyonun 50'nci saatinde Asiye'nin uyandırılma süreci başladı. Vücudundaki enfeksiyon oranı düşen Asiye'nin durumunun iyiye gittiği ve servise alındığı öğrenildi.Dün uyandırılan Asiye Ateş'i AK Parti milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik ziyaret etti.
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pitbull, asiye ateş

Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye Ateş yoğun bakımdan çıktı

12:39 29.12.2021
© İHA / ERTUĞRUL GÜNGaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yapılan ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, “Şu an itibariyle hem nakledilen dokular sağlıklı hem de hastanın yaşam bulguları stabildir” ifadelerine yer verildi.
Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yapılan ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, “Şu an itibariyle hem nakledilen dokular sağlıklı hem de hastanın yaşam bulguları stabildir” ifadelerine yer verildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© İHA / ERTUĞRUL GÜN
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Gaziantep’te pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında yaralanan ve doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş yoğun bakımdan çıkarıldı.
22 Aralık Çarşamba günü, oturdukları sitenin bahçesinde Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan ve başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde pazar günü 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı. Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği Asiye Ateş, çocuk yoğun bakım servisine alındı. Operasyonun 50'nci saatinde Asiye'nin uyandırılma süreci başladı.
Vücudundaki enfeksiyon oranı düşen Asiye'nin durumunun iyiye gittiği ve servise alındığı öğrenildi.
Dün uyandırılan Asiye Ateş'i AK Parti milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik ziyaret etti.
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