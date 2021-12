https://tr.sputniknews.com/20211229/prens-andrew-hakkindaki-cinsel-saldiri-davasinin-dusmesini-saglamak-icin-her-numaraya-basvuruyor-1052222157.html

Prens Andrew, hakkındaki cinsel saldırı davasının düşmesini sağlamak için her numaraya başvuruyor

Sistematik seks suçlusu Jeffrey Epstein'ın mağdurlarından birinin ABD'de hakkında cinsel saldırı davası açtığı Prens Andrew, New York'ta rıza yaşının 17... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

ABD'de reşit olmamış kızlara cinsel saldırı, pedofil seks ticareti ve insan kaçakçılığı ağı suçlamalarından tutukluyken hücresinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'la ilgili skandalın merkezindeki Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew, kendisine açılan davayı boşa düşürmek için her yolu deniyor. Jeffrey Epstein ile partneri Ghislaine Maxwell'in 2001'de 17 yaşındayken kendisini en az 3 kez Prens Andrew'la cinsel ilişkiye zorladıkları yönünde ifadesi olan Virginia Roberts Giuffre (38), son olarak Ağustos 2021'de New York'ta Andrew aleyhine 'cinsel saldırı ve kasıtlı olarak duygusal sıkıntıya sokmak' suçlamalarıyla dava açtı. New York Çocuk Mağdurlar Yasası'na atıf yapılabilir mi?Herhangi bir yanlış yaptığı kesin dille reddeden ve Virginia Roberts Giuffre'yi kendisinden çıkar sağlamaya çalışmakla suçlayan Prens Andrew ise davadan sıyırmasını sağlayacak bir yasal boşluk bulmaları için avukatlarını seferber etti. İlkin davaya temel oluşturan New York Çocuk Mağdurlar Yasası'nı hedef alan York Dükü'nün avukatları, New York'ta rıza yaşının 17 olduğunu , dolayısıyla cinsel saldırı iddiası döneminde 17 yaşında olan Giuffre'nin iddialarında bu yasal mekanizmaya atıf yapamayacağını iddia etti. Ancak New York Çocuk Mağdurlar Yasası, 18 yaşından küçükleri reşit olmayanlar olarak sınıflandırıyor. Mahkemenin yetkisi var mı?Ardından bu hafta başında Giuffre'nin ikamet statüsüne itiraz etmek için mahkemeye başvuran avukatlar, davacının ABD vatandaşı olmadığını, dolayısıyla New York mahkemesinin böyle bir dava görme yetkisinin bulunmadığını ileri sürdü. Bunu da ABD'de doğup büyümüş Giuffre'nin 2002'de evlenip Avustralya'ya taşınmasından beri ABD'de yaşadığı sürenin iki yıldan az olması savına dayandırdı. Giuffre'nin kendini Colorado eyaleti sakini diye nitelemesine rağmen Colorado ile bağlarının çok sınırlı olduğunu, Avustralya'da mülke ve Avustralya ehliyetine sahip olduğunu, sadece Colorado'daki annesi ile üvey babasının adresi üzerinden postayla oy kullanmak için kayıt yaptırdığını sıralayan avukatlara göre bu durum Giuffre'nin şikayetini geçersiz hale getirmeliydi."Mahkemenin bu ihtilafa ilişkin yargı yetkisi yoktur ve davayı hukuken reddetmelidir" diyen avukatlar, Giuffre'nin ikamet durumu araştırılırken Bölge Yargıcı Lewis Kaplan'ın yargı sürecini durdurmasını talep etti. Epstein-Giuffre anlaşması Andrew'u kapsar mı?Davanın düşürülmesi için her yola başvuran avukatlar, Epstein ile Giuffre arasında 2009 ve 2020'de varılan uzlaşma anlaşmalarının da Prens Andrew'a yönelik iddiaları geçersiz kıldığını iddia etti.

