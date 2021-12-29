https://tr.sputniknews.com/20211229/prof-unutmaz-milyonlarca-insan-enfekte-olacak-yine-asisizlar-hastaneleri-dolduracak-1052210940.html

Prof. Unutmaz: Milyonlarca insan enfekte olacak, yine aşısızlar hastaneleri dolduracak

Prof. Unutmaz: Milyonlarca insan enfekte olacak, yine aşısızlar hastaneleri dolduracak

Prof. Dr. Derya Unutmaz, 'Omicron' varyantı hakkında açıklamalarda bulundu. Unutmaz, "Bundan sonra için yapabileceğimiz bir uyarı kalmadı, en az hasarla... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T08:18+0300

2021-12-29T08:18+0300

2021-12-29T08:18+0300

koronavirüs

koronavirüs

derya unutmaz

koronavirüs aşısı

omicron

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Bağışıklık Sistemi Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kritik seviyeye yükselen günlük koronavirüs vaka sayılarına dikkat çekti.Koronavirüs vaka sayılarının dünya çapında rekor kırdığına ilişkin bir haberi paylaşan Unutmaz, Omicron varyantının Türkiye'de de görüldüğüne dikkat çekerek şu paylaşımı yaptı: "Aşı ve maske kalkanı olanlar rahat atlatacak. Ama milyonlarca insan da enfekte olacak. Yine aşısızlar veya aşı tam olmayanlar hastaneleri dolduracak. Bundan sonra için yapabileceğimiz bir uyarı kalmadı, en az hasarla atlatma umuduyla."

https://tr.sputniknews.com/20211215/prof-dr-unutmazdan-omicron-yorumu-bakin-delta-bunun-yaninda-hafif-ruzgar-kaliyor-1051806362.html

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koronavirüs, derya unutmaz, koronavirüs aşısı, omicron