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Prof. Unutmaz: Milyonlarca insan enfekte olacak, yine aşısızlar hastaneleri dolduracak
Prof. Unutmaz: Milyonlarca insan enfekte olacak, yine aşısızlar hastaneleri dolduracak
Prof. Dr. Derya Unutmaz, 'Omicron' varyantı hakkında açıklamalarda bulundu. Unutmaz, "Bundan sonra için yapabileceğimiz bir uyarı kalmadı, en az hasarla... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T08:18+0300
2021-12-29T08:18+0300
koronavirüs
koronavirüs
derya unutmaz
koronavirüs aşısı
omicron
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Bağışıklık Sistemi Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kritik seviyeye yükselen günlük koronavirüs vaka sayılarına dikkat çekti.Koronavirüs vaka sayılarının dünya çapında rekor kırdığına ilişkin bir haberi paylaşan Unutmaz, Omicron varyantının Türkiye'de de görüldüğüne dikkat çekerek şu paylaşımı yaptı: "Aşı ve maske kalkanı olanlar rahat atlatacak. Ama milyonlarca insan da enfekte olacak. Yine aşısızlar veya aşı tam olmayanlar hastaneleri dolduracak. Bundan sonra için yapabileceğimiz bir uyarı kalmadı, en az hasarla atlatma umuduyla."
https://tr.sputniknews.com/20211215/prof-dr-unutmazdan-omicron-yorumu-bakin-delta-bunun-yaninda-hafif-ruzgar-kaliyor-1051806362.html
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koronavirüs, derya unutmaz, koronavirüs aşısı, omicron

Prof. Unutmaz: Milyonlarca insan enfekte olacak, yine aşısızlar hastaneleri dolduracak

08:18 29.12.2021
© AATürkiye'de son 24 saatte 24 bin 409 kişinin testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 24 bin 409 kişinin testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© AA
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Prof. Dr. Derya Unutmaz, 'Omicron' varyantı hakkında açıklamalarda bulundu. Unutmaz, "Bundan sonra için yapabileceğimiz bir uyarı kalmadı, en az hasarla atlatma umuduyla" dedi.
Bağışıklık Sistemi Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kritik seviyeye yükselen günlük koronavirüs vaka sayılarına dikkat çekti.
Koronavirüs vaka sayılarının dünya çapında rekor kırdığına ilişkin bir haberi paylaşan Unutmaz, Omicron varyantının Türkiye'de de görüldüğüne dikkat çekerek şu paylaşımı yaptı:
"Aşı ve maske kalkanı olanlar rahat atlatacak. Ama milyonlarca insan da enfekte olacak. Yine aşısızlar veya aşı tam olmayanlar hastaneleri dolduracak. Bundan sonra için yapabileceğimiz bir uyarı kalmadı, en az hasarla atlatma umuduyla."
ABD - koronavirüs - Kovid-19 - yoğun bakım - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
KORONAVİRÜS
Prof. Dr. Unutmaz’dan Omicron yorumu: Bakın Delta bunun yanında hafif rüzgar kalıyor
15 Aralık, 19:13
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