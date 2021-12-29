https://tr.sputniknews.com/20211229/psikoteknik-belgesi-olmayan-ticari-suruculere-1606-lira-ceza-kesilecek-1052218027.html

Psikoteknik belgesi olmayan ticari sürücülere 1606 lira ceza kesilecek

Psikoteknik belgesi olmayan ticari sürücülere 1606 lira ceza kesilecek

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yürürlüğe giren mecburi psikoteknik belgesini bulundurmayan sürücüye, 1606 lira cezaî müeyyide uygulanacak. Ayrıca araç... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T12:41+0300

2021-12-29T12:41+0300

2021-12-29T12:49+0300

ağır ticari araç

türkiye

sürücü

para cezası

belge

psikoteknik test

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İnsan unsurundan kaynaklı trafik kazalarını asgariye düşürmek, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza ve hız kontrolü gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanan psikoteknik testi, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yürürlüğe girdi.Türkiye’de trafik kazalarının bugüne kadar ortalama yüzde 96’sının sürücü hatasından kaynaklı olması, psikoteknik testinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözleri önüne getirdi. 2020 yılında 177 bin 867 ölümlü kazanın yüzde 88.3’ü sürücü kusuru olarak kayıtlara geçerken, 325 lira olan psikoteknik testinin insan hayatından önemli olup olmadığı bir kez daha gündeme geldi.‘12 farklı test uygulanacak’Bütün ticarî araç kullanan şoförlerin mutlaka psikoteknik testlere tabi olmaları gerektiğini ifade eden Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu, yeni yılla birlikte olumlu test raporlarının önce e-Devlet sisteminde daha sonra Polis Bilgi Sistemi (Polnet) ve jandarma sistemlerinde takip edilip görülebileceğini söyledi:‘Belgesi olmayan sürücüden işveren de sorumlu’Bütün ticarî araç kullanıcılarının Türkiye’nin 847 noktasında yer alan psikoteknik merkezlerine sabah 08.00’den 23.00’e kadar gidebileceklerini ifade eden Kutlu, şöyle devam etti:‘İstanbul ’da 5500 şoförün alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu ortaya çıktı’Kutlu, Türkiye’de bugüne kadar yapılan çalışmada trafik kazalarının insan unsuru oranı yüzde 96,6 olduğunu ifade etti:‘Sadece ticarî değil bütün sürücüler bu testi yaptırmalı’Psikoteknik test raporunun 5 yıllık bir rapor olduğunu belirten Kutlu, “Bu 5 yılın sonunda tekrar yenilenmesi gerekmektedir. Zaten rapor sisteminde son geçerlilik tarihi yazmaktadır. Pahalı bir rapor değil, ulaşılamaz bir rapor değil. Bütün psikoteknik merkezlerimiz müsait. Bütün sürücülerimiz psikoteknik test raporuna mutlaka girmelerini tavsiye ediyoruz. Kanunen ticarî araç sürücülerine zorunlu olsa bile sürücü kursuna kayıt olma aşamasında olan çocuklarımızı, belli bir hastalık, kalp rahatsızlığı, epilepsi rahatsızlığı, özellikle psikolojik rahatsızlığı olanların mutlaka bir psikoteknik test sistemine girip kendilerini orada test etmelerini ve psikolog arkadaşlarımızdan da destek almalarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210628/ticari-arac-suruculeri-icin-son-4-gun-psikoteknik-belgesi-zorunlu-hale-geliyor-1044835222.html

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ağır ticari araç, sürücü, para cezası, belge, psikoteknik test