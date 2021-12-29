https://tr.sputniknews.com/20211229/rusya-disisleri-normallesme-sureclerinde-ermenistanla-turkiye-arasinda-arabulucu-rolune-haziriz-1052222929.html

Rusya Dışişleri: Normalleşme süreçlerinde Ermenistan'la Türkiye arasında arabulucu rolüne hazırız

Rusya Dışişleri: Normalleşme süreçlerinde Ermenistan'la Türkiye arasında arabulucu rolüne hazırız

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko, ilişkilerini normalleştirmek adına yeni adımlar atan Ermenistan ve Türkiye arasında bu süreçte arabulucu olmaya hazır... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T14:46+0300

2021-12-29T14:46+0300

2021-12-29T14:51+0300

rusya

ermenistan

türkiye

arabulucu

andrey rudenko

sputnik

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Sputnik haber ajansına açıklamalarında, “Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi şüphesiz bölgedeki durumun genel olarak iyi yönde gelişmesine yardımcı olacaktır. Bu nedenle Ankara ile Erivan’ın diyalog başlatmak adına son zamanlarda attıkları adımları memnuniyetle karşılıyoruz” dedi. “Güç bir konu olan normalleşmenin ele alınması adına bu ülkeler tarafından özel temsilciler atanmış olmasını da belirtmekten de memnuniyet duyuyoruz” diyen Rudenko, 1993’ten beri sınırları kapalı olan Ermenistan ile Türkiye’nin ilişkilerini normalleştirme sürecine ‘arabulucu olarak her formatta yardımcı olmaya hazır olduklarını’ da kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20211227/cavusoglu-istanbul-erivan-ucuslari-yakinda-baslayacak-1052148188.html

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rusya, ermenistan, türkiye, arabulucu, andrey rudenko, sputnik