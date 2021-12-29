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Rusya Dışişleri: Normalleşme süreçlerinde Ermenistan'la Türkiye arasında arabulucu rolüne hazırız
Rusya Dışişleri: Normalleşme süreçlerinde Ermenistan'la Türkiye arasında arabulucu rolüne hazırız
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko, ilişkilerini normalleştirmek adına yeni adımlar atan Ermenistan ve Türkiye arasında bu süreçte arabulucu olmaya hazır... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T14:46+0300
2021-12-29T14:51+0300
rusya
ermenistan
türkiye
arabulucu
andrey rudenko
sputnik
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Sputnik haber ajansına açıklamalarında, “Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi şüphesiz bölgedeki durumun genel olarak iyi yönde gelişmesine yardımcı olacaktır. Bu nedenle Ankara ile Erivan’ın diyalog başlatmak adına son zamanlarda attıkları adımları memnuniyetle karşılıyoruz” dedi. “Güç bir konu olan normalleşmenin ele alınması adına bu ülkeler tarafından özel temsilciler atanmış olmasını da belirtmekten de memnuniyet duyuyoruz” diyen Rudenko, 1993’ten beri sınırları kapalı olan Ermenistan ile Türkiye’nin ilişkilerini normalleştirme sürecine ‘arabulucu olarak her formatta yardımcı olmaya hazır olduklarını’ da kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211227/cavusoglu-istanbul-erivan-ucuslari-yakinda-baslayacak-1052148188.html
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rusya, ermenistan, türkiye, arabulucu, andrey rudenko, sputnik

Rusya Dışişleri: Normalleşme süreçlerinde Ermenistan'la Türkiye arasında arabulucu rolüne hazırız

14:46 29.12.2021 (güncellendi: 14:51 29.12.2021)
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko, ilişkilerini normalleştirmek adına yeni adımlar atan Ermenistan ve Türkiye arasında bu süreçte arabulucu olmaya hazır olduklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Sputnik haber ajansına açıklamalarında, “Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi şüphesiz bölgedeki durumun genel olarak iyi yönde gelişmesine yardımcı olacaktır. Bu nedenle Ankara ile Erivan’ın diyalog başlatmak adına son zamanlarda attıkları adımları memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.
“Güç bir konu olan normalleşmenin ele alınması adına bu ülkeler tarafından özel temsilciler atanmış olmasını da belirtmekten de memnuniyet duyuyoruz” diyen Rudenko, 1993’ten beri sınırları kapalı olan Ermenistan ile Türkiye’nin ilişkilerini normalleştirme sürecine ‘arabulucu olarak her formatta yardımcı olmaya hazır olduklarını’ da kaydetti.
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