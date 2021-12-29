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https://tr.sputniknews.com/20211229/rusya-hava-uzay-kuvvetleri-angara-a5-roketinin-ucuncu-deneme-firlatisini-gerceklestirdi-1052209652.html
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, Angara-A5 roketinin üçüncü deneme fırlatışını gerçekleştirdi
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, Angara-A5 roketinin üçüncü deneme fırlatışını gerçekleştirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, ağır taşıyıcı roket Angara A-5’in üçüncü deneme fırlatılışının gerçekleştirildiğini duyurdu. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T05:01+0300
2021-12-29T05:01+0300
dünya
rusya savunma bakanlığı
plesetsk uzay üssü
fırlatma
angara a-5
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Rusya Savunma Bakanlığı Bilgi ve Kitle İletişim Dairesi’nden yapılan açıklamada, Rusya Hava-Uzay Kuvvetlerinin, Plesetsk Uzay Üssü’nden ağır taşıyıcı roket Angara A-5’in üçüncü deneme fırlatılışını gerçekleştirdiği belirtildi.Açıklamada, “27 Aralık Pazartesi günü saat 22.00’de (Moskova saati), Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Arhangelsk Bölgesindeki 35. devlet test kozmodromunun (Plesetsk üssü) fırlatma rampasından, büyük boyutlu faydalı yük maketine sahip ağır taşıyıcı roket Angara A-5’in üçüncü deneme fırlatılışı gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi.Daha önce, 25 Aralık'ta Plesetsk üssünden yapılması planlanan Angara A-5’in 3. deneme fırlatılışı ertelenmişti.Temel görevi modern ve gelişmiş ağır uzay araçlarını yüksek enerjili yörüngelere taşımak olan çevre dostu Angara-A5 roket ailesinden ‘Angara-ASV’, düşük yörüngeye yaklaşık 38 ton ve jeostatik yörüngeye (yaklaşık 36 bin km yükseklikteki dairesel yörünge) 7.5 ton yük fırlatabilecek.
https://tr.sputniknews.com/20210203/yeni-nesil-agir-tasiyici-roket-angara-a-5-1043724963.html
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rusya savunma bakanlığı, plesetsk uzay üssü, fırlatma, angara a-5

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, Angara-A5 roketinin üçüncü deneme fırlatışını gerçekleştirdi

05:01 29.12.2021
© Sputnik / Rusya Savunma Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girRusya Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından Angara A-5 tipi ağır roketin ikinci fırlatma denemesi
Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından Angara A-5 tipi ağır roketin ikinci fırlatma denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, ağır taşıyıcı roket Angara A-5’in üçüncü deneme fırlatılışının gerçekleştirildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Bilgi ve Kitle İletişim Dairesi’nden yapılan açıklamada, Rusya Hava-Uzay Kuvvetlerinin, Plesetsk Uzay Üssü’nden ağır taşıyıcı roket Angara A-5’in üçüncü deneme fırlatılışını gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, “27 Aralık Pazartesi günü saat 22.00’de (Moskova saati), Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Arhangelsk Bölgesindeki 35. devlet test kozmodromunun (Plesetsk üssü) fırlatma rampasından, büyük boyutlu faydalı yük maketine sahip ağır taşıyıcı roket Angara A-5’in üçüncü deneme fırlatılışı gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi.
Daha önce, 25 Aralık'ta Plesetsk üssünden yapılması planlanan Angara A-5’in 3. deneme fırlatılışı ertelenmişti.
Temel görevi modern ve gelişmiş ağır uzay araçlarını yüksek enerjili yörüngelere taşımak olan çevre dostu Angara-A5 roket ailesinden ‘Angara-ASV’, düşük yörüngeye yaklaşık 38 ton ve jeostatik yörüngeye (yaklaşık 36 bin km yükseklikteki dairesel yörünge) 7.5 ton yük fırlatabilecek.
Angara A-5 ağır taşıyıcı roketi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2021
MULTİMEDYA
Yeni nesil ağır taşıyıcı roket Angara A-5
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