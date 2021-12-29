https://tr.sputniknews.com/20211229/rusya-hava-uzay-kuvvetleri-angara-a5-roketinin-ucuncu-deneme-firlatisini-gerceklestirdi-1052209652.html

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, Angara-A5 roketinin üçüncü deneme fırlatışını gerçekleştirdi

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, Angara-A5 roketinin üçüncü deneme fırlatışını gerçekleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, ağır taşıyıcı roket Angara A-5’in üçüncü deneme fırlatılışının gerçekleştirildiğini duyurdu. 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T05:01+0300

2021-12-29T05:01+0300

2021-12-29T05:01+0300

dünya

rusya savunma bakanlığı

plesetsk uzay üssü

fırlatma

angara a-5

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0e/1043401042_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5f8786a4d333835c3362b200d5af181d.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı Bilgi ve Kitle İletişim Dairesi’nden yapılan açıklamada, Rusya Hava-Uzay Kuvvetlerinin, Plesetsk Uzay Üssü’nden ağır taşıyıcı roket Angara A-5’in üçüncü deneme fırlatılışını gerçekleştirdiği belirtildi.Açıklamada, “27 Aralık Pazartesi günü saat 22.00’de (Moskova saati), Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Arhangelsk Bölgesindeki 35. devlet test kozmodromunun (Plesetsk üssü) fırlatma rampasından, büyük boyutlu faydalı yük maketine sahip ağır taşıyıcı roket Angara A-5’in üçüncü deneme fırlatılışı gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi.Daha önce, 25 Aralık'ta Plesetsk üssünden yapılması planlanan Angara A-5’in 3. deneme fırlatılışı ertelenmişti.Temel görevi modern ve gelişmiş ağır uzay araçlarını yüksek enerjili yörüngelere taşımak olan çevre dostu Angara-A5 roket ailesinden ‘Angara-ASV’, düşük yörüngeye yaklaşık 38 ton ve jeostatik yörüngeye (yaklaşık 36 bin km yükseklikteki dairesel yörünge) 7.5 ton yük fırlatabilecek.

https://tr.sputniknews.com/20210203/yeni-nesil-agir-tasiyici-roket-angara-a-5-1043724963.html

plesetsk uzay üssü

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya savunma bakanlığı, plesetsk uzay üssü, fırlatma, angara a-5